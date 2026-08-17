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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

معهمش إقامات .. القبض على 14 شخص أفريقى حاولوا الهرب من ارتكاز أمنى بأسوان

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالقفز من سيارة نقل قبل المرور على أحد الإرتكازات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة بأحد الطرق بأسوان.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "نقل ثقيل" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان)، وبمواجهته قرر أنه حال سيره بدائرة قسم شرطة ثان أسوان قام بإصطحاب مجموعة من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" لتوصيلهم لإحدى المناطق، إلا أنه قام بإنزالهم من السيارة قيادته بأحد الطرق قبل مروره على أحد الإرتكازات الأمنية تفادياً لضبطهم لعدم حملهم إقامات قانونية بالبلاد وعقب تخطيهم الإرتكاز عاودوا إستقلال السيارة.

أمكن تحديد المذكورين وضبطهم بأماكن تواجدهم بدائرة مركز شرطة دراو (14 شخص) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أسوان

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