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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضربوه بالشوم.. تجديد حبس المتهمين بواقعة إنهاء حياة شاب ببهتيم 15 يومًا

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة حبس المتهمين في واقعة وفاة شاب يُدعى «محمد. أ»، 29 عامًا، مقيم بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بالتعدي عليه بالضرب خلال مشاجرة نشبت بسبب خلافات أسرية عقب فسخ شقيق المجني عليه خطوبته من ابنة عمته.

كان المجني عليه قد تعرض لاعتداء بالضرب باستخدام الشوم على يد عدد من أقاربه، وذلك عقب خروجه من محل الحديد والبويات الذي يمتلكه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة في الرأس، بينها نزيف بالمخ و19 كسرًا بالجمجمة.

وجرى نقل الشاب إلى أحد المستشفيات، حيث مكث داخل العناية المركزة لمدة يومين، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة متأثرًا بإصاباته، فيما جرى نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا بنشوب مشاجرة بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع الشاب متأثرًا بإصاباته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وتحررت المحاضر اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاه مواعيد التجديد القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة شبرا الخيمة شبرا الخيمة الأجهزة الأمنية

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