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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أيمن عبدالغني خلال ندوة «الأزهر والتعليم في أفريقيا»: نعتز بدورنا في دعم مسيرة التعليم بالقارة.. صور

ندوة الأزهر وأفريقيا
ندوة الأزهر وأفريقيا
محمد شحتة

شهد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التي نظمتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بعنوان: «الأزهر والتعليم في أفريقيا.. تحديات وطموحات»، بمركز الشيخ زايد بجامعة الأزهر، بحضور الدكتور محمود صديق، القايم بعمل رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر والطلاب الوافدين.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني أن الأزهر الشريف يعتز بدوره في دعم مسيرة التعليم بالقارة الأفريقية، انطلاقًا من رسالته العلمية والدعوية الممتدة، وحرصه على إتاحة التعليم الأزهري للطلاب من مختلف دول القارة، بما يسهم في إعداد أجيال تجمع بين التأصيل العلمي والفهم الواعي لواقع مجتمعاتها، وتعود إلى أوطانها قادرة على الإسهام في نهضتها وخدمة شعوبها.

تحديات التعليم في أفريقيا

وأوضح أن مواجهة تحديات التعليم في أفريقيا تستلزم مزيدًا من التعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية، والاستفادة من الخبرات الأزهرية المتراكمة، مع توظيف الوسائل الحديثة والتقنيات الرقمية في دعم العملية التعليمية، مؤكدًا أن الأزهر سيظل حريصًا على مد جسور التواصل العلمي والثقافي مع أبناء القارة الأفريقية، وتعزيز رسالته في نشر العلم والقيم وبناء الإنسان.

الأزهر أفريقيا التعليم في أفريقيا المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وكيل الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني

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