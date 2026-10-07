تنمية المهارات الدعوية.. أكاديمية الأزهر العالمية تختتم دورة خريجي إندونيسيا.. صور

اختتمت «أكاديمية الأزهر العالمية» فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان «تنمية المهارات الدعوية»، بمشاركة (٥٠) من خريجي وخريجات الأزهر الشريف من دولة إندونيسيا، والتي امتدت فعالياتها على مدار أسبوعين، وذلك بحضور الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، وهندرا ساتيا برامانا، القائم بأعمال سفارة إندونيسيا بالقاهرة، وعدد من ممثلي السفارة.

استهدفت الدورة تعزيز التأهيل الدعوي للمشاركين، وتنمية قدراتهم العلمية والمهارية، وتزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة للتعامل مع القضايا الدعوية والفكرية المعاصرة، بما يمكنهم من توظيف ما تلقوه من علوم ومعارف أزهرية في خدمة مجتمعاتهم، وأداء رسالتهم الدعوية بوعي وكفاءة.

وفي كلمته خلال حفل الختام، رحب الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، بالسيد/ هندرا ساتيا برامانا، القائم بأعمال سفارة إندونيسيا بالقاهرة، والوفد الممثل للسفارة، كما رحب بالمشاركين والمشاركات في الدورة، وهنأهم بمناسبة اجتيازهم فعالياتها، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والدعوية.

تأهيل الطلاب والدعاة الوافدين

وأكد "رئيس الأكاديمية" أن تنظيم هذه الدورة يأتي انطلاقًا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشأن مواصلة تأهيل وتدريب الأئمة والدعاة والوافدين من مختلف دول العالم، والاهتمام بخريجي وخريجات الأزهر الشريف، وتعزيز الصلة العلمية والدعوية بينهم وبين مؤسستهم الأزهرية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على القيام برسالتها في مجتمعاتها على أسس علمية ومنهجية.

وأوضح أن الدورة ركزت على تنمية المهارات الدعوية للمشاركين، وتعزيز قدرتهم على التواصل الفاعل مع مجتمعاتهم، والتعامل الواعي مع المتغيرات والقضايا الفكرية والدعوية، إلى جانب ترسيخ المنهج الأزهري القائم على العلم والوسطية والاعتدال، بما يساعدهم على تحويل ما اكتسبوه من معارف إلى ممارسات دعوية مؤثرة في واقعهم.

من جانبه، أعرب هندرا ساتيا برامانا، القائم بأعمال سفارة إندونيسيا بالقاهرة، عن خالص شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وللدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، ولجميع القائمين على تنظيم الدورة، لما يوليه الأزهر الشريف من اهتمام ورعاية لخريجيه من أبناء إندونيسيا.

وأكد أن بلاده تقدر ما يمثله الأزهر الشريف من مرجعية علمية ودينية راسخة، وما يقدمه من إسهامات في مجال التعليم والتأهيل الديني والدعوي، معربًا عن سعادته بهذه الشراكة العلمية والتدريبية، وحرصه على استمرارها وتطويرها بما يحقق مزيدًا من الاستفادة لخريجي وخريجات الأزهر الشريف في إندونيسيا.

وأشار إلى أهمية أن يواصل خريجو الأزهر الشريف الاستفادة مما تلقوه من علوم ومعارف وتدريبات، وأن يترجموا ذلك إلى عمل دعوي وسلوك عملي في مجتمعاتهم، بما يسهم في نشر قيم الإسلام السمحة وتعزيز الاعتدال والوسطية، مؤكدًا أن استمرار هذه البرامج التدريبية يمثل دعمًا مهمًا للتعاون العلمي والدعوي بين الأزهر الشريف وإندونيسيا.

من جانبهم، أعرب "ممثلو المتدربين والمتدربات" عن بالغ سعادتهم باجتياز الدورة، مقدمين خالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة أ.د/ حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، وجميع القائمين على الدورة، لما حظوا به من اهتمام ورعاية، وما تلقوه خلالها من علوم ومعارف وتدريبات.

وأكد المشاركون أن ما اكتسبوه خلال الدورة يمثل إضافة مهمة إلى خبراتهم العلمية والدعوية، وأنهم سيحرصون على نقل ما استفادوه إلى مجتمعاتهم في إندونيسيا، وتوظيفه في نشر المنهج الأزهري الوسطي، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، مؤكدين اعتزازهم بانتمائهم إلى الأزهر الشريف، وحرصهم على أن يكونوا خير سفراء له في بلادهم.

وفي ختام الحفل، قام رئيس الأكاديمية، والسيد/ هندرا ساتيا برامانا، القائم بأعمال سفارة إندونيسيا بالقاهرة، والوفد الممثل للسفارة، بتوزيع شهادات اجتياز الدورة على المشاركين والمشاركات، تقديرًا لحرصهم على الاستفادة من فعالياتها، وتتويجًا لجهودهم خلال فترة انعقادها، وسط أجواء من الاحتفاء والاعتزاز بنجاح الدورة، والتأكيد على مواصلة التعاون العلمي والتدريبي بين الأزهر الشريف والجانب الإندونيسي.