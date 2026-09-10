"أكاديمية الأزهر العالمية" تعقد مجلسًا حديثياً للأئمة والدعاة من الهند.. صور

عقدت أكاديمية الأزهر العالمية، اليوم، مجلسًا حديثيًّا لقراءة عدد من كتب الحديث الشريف، وذلك ضمن فعاليات دورة «دراسات شرعية حول السنة النبوية»، التي تنظمها الأكاديمية لعدد من الأئمة والدعاة من دولة الهند، وتستمر فعالياتها على مدار شهر.

وفي مستهل المجلس، رحب الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، بالدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الحديث بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مثمنًا مشاركتهما في هذا المجلس العلمي، وما يقدمانه من إسهامات علمية في خدمة السنة النبوية، كما رحب بالأئمة والدعاة الوافدين من دولة الهند، متمنيًا لهم الاستفادة من فعاليات الدورة وما تتضمنه من برامج علمية وشرعية متنوعة.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن عقد مثل هذه المجالس الحديثية والفعاليات العلمية يأتي في إطار رعاية وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرصه على إحياء مجالس العلم، وتعزيز عناية الأئمة والدعاة بالسنة النبوية وعلومها، وإتاحة الفرص للدارسين والوافدين للتزود من العلوم الشرعية على أيدي العلماء والمتخصصين.

المجلس الحديثي

أدار المجلس الحديثي الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، والدكتور أيمن الحجار، حيث تناولا بالقراءة والشرح عددًا من كتب الحديث والتراث الحديثي، تمثلت في قراءة: «جمع النهاية في بدء الخير والغاية» المعروف بـ«مختصر صحيح البخاري» للإمام ابن أبي جمرة، و«جزء البطاقة» لأبي القاسم محمد بن حمزة، و«الأوائل الحديثية» لعبد الله بن سالم البصريـ، وذلك وسط تفاعل ومتابعة من الأئمة والدعاة الوافدين، الذين شاركوا في القراءة والاستماع إلى ما تضمنه المجلس من فوائد وإضاءات علمية.

واستمر المجلس الحديثي نحو أربع ساعات، في أجواء علمية وإيمانية عكست ما تتميز به مجالس الأزهر الشريف من الجمع بين التأصيل العلمي والتلقي المباشر عن العلماء، وإتاحة المجال للدارسين والوافدين للتعرف على جانب من عطاء التراث الحديثي وطرائق العلماء في تناوله وخدمته.

وفي ختام المجلس، أعرب الأئمة والدعاة الوافدون من دولة الهند عن سعادتهم الكبيرة بالمشاركة في هذا المجلس الحديثي، وبما تتيحه لهم دورة «دراسات شرعية حول السنة النبوية» من فرصة للاستفادة من علماء الأزهر وأساتذته المتخصصين، مؤكدين أن ما يتلقونه خلال الدورة يمثل إضافة علمية مهمة إلى معارفهم وخبراتهم الدعوية.

كما وجهوا خالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى الأزهر الشريف وأكاديمية الأزهر العالمية، وللعلماء والأساتذة المشاركين في المجلس، معربين عن اعتزازهم بهذه التجربة العلمية، ومؤكدين أن الأزهر الشريف سيظل منارة العلم الشرعي ومنبعه الأصيل، ووجهة للدارسين وطلاب العلوم الإسلامية من مختلف أنحاء العالم.