أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة تكرّم 52 إمامًا وداعية من 9 دول

كرمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم الاثنين، المشاركين في الدورة رقم (143) من برنامج «إعداد الداعية المعاصر»، التي شهدت مشاركة 52 إمامًا وداعية يمثلون تسع دول من مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة التي استمرت خلال الفترة من 9 يوليو حتى 31 أغسطس 2026م، وفي إطار جهود الأزهر لتأهيل الكوادر الدعوية علميًّا ومهاريًّا، بما يمكنها من التعامل الواعي مع قضايا العصر، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتعايش الإنساني.

وشهدت الدورة مشاركة أئمة ودعاة من دول: الهند، والكونغو، وجامبيا، وبنجلاديش، والجزائر، ونيجيريا، وجيبوتي، وتوجو، وغانا.

وقد تلقى المشاركون برنامجًا علميًّا وتدريبيًّا متكاملًا يجمع بين التأصيل الشرعي وتنمية المهارات الدعوية، بما يعزز قدرتهم على أداء رسالتهم الدينية بصورة واعية ومؤثرة، والاستجابة للتحديات الفكرية والاجتماعية التي تواجه مجتمعاتهم.

وقال الدكتور حسن الصغير، إن الأزهر يحتفي اليوم بنخبة من الأئمة والدعاة الذين يمثلون امتدادًا لرسالته في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أن المشاركين في الدورة ليسوا مجرد متلقين للعلم، وإنما سفراء للخطاب الديني الرشيد في أوطانهم، يحملون مسؤولية كبيرة في ترسيخ قيم الإسلام الصحيحة وتعزيز السلم المجتمعي.

وأضاف رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أن الأزهر يحتفل اليوم بقادة دينيين سيعود كل منهم إلى وطنه محملًا بالعلم والخبرة والمسؤولية، ليؤدي واجبه في خدمة مجتمعه.

وأشار إلى أن ما جمع المشاركين من دول وثقافات متعددة يؤكد أن رسالة الإسلام قادرة على أن تجمع أبناءها حول العلم والحكمة والرحمة، وأن الأزهر يواصل دوره في إعداد علماء ودعاة قادرين على بيان حقيقة الإسلام ومواجهة الأفكار المنحرفة بالحجة والعلم.

وأكد الدكتور"الصغير" أن هذه الدورات تبرهن عمليًّا على أن في الإسلام علماء يحملون أمانة العلم، ويدركون مسؤولية الكلمة، ويملكون من التأهيل ما يمكنهم من مخاطبة الإنسان المعاصر بلغة واعية تجمع بين قوة الدليل وحسن العرض، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمنًا وتعايشًا واستقرارًا.

تجربة علمية ودعوية ثرية

وأعرب الأئمة والدعاة المكرمون عن بالغ تقديرهم للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدين أن مشاركتهم في دورة «إعداد الداعية المعاصر» كانت تجربة علمية ودعوية ثرية، أتاحت لهم الاستفادة من علوم علماء الأزهر وخبراتهم، والاطلاع على منهج علمي متوازن في التعامل مع قضايا العصر والتحديات الفكرية المعاصرة.

وأكد المشاركون أن ما تلقوه خلال الدورة لن يبقى حبيس قاعات التدريب، وإنما سيحملونه معهم إلى أوطانهم ومجتمعاتهم، ليكونوا دعاة للرحمة والوسطية والاعتدال، مشيرين إلى أن الأزهر لا يقدّم العلم فحسب، بل يزرع في طلابه مسؤولية الكلمة وأمانة الدعوة وحسن التعامل مع الإنسان.

واعربوا عن اعتزازهم بالانتماء إلى هذه المؤسسة العلمية العريقة، وتطلعهم إلى مواصلة التواصل مع الأزهر والاستفادة من رسالته العلمية والدعوية.