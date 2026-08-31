قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأنباء السودانية: انشقاق 200 مقاتل عن الدعم السريع وانضمامهم إلى الجيش
مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026
روسيا والبلطيق.. جبهة حرب محتملة تقترب من شرق أوروبا
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
الإمارات تعلن تعاملها مع مسيرة فوق المياه الإقليمية قادمة من إيران
الحرس الثوري: ناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغمين بحريين في مضيق هرمز
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 صيادين بنيران البحرية الإسرائيلية في مياه مدينة غزة
سر الغياب عن الاجتماع وورقة الـ17 شكوى.. ماذا يحدث بين بيزيرا والزمالك؟
تراجع حركة السفن في مضيق هرمز
الدفاع الإماراتية: قواتنا تعاملت مع مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنظم 625 ندوة بالمحافظات الحدودية حول «النبي ﷺ الأنموذج الأمثل لمكارم الأخلاق»

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تنظم وزارة الأوقاف اليوم الاثنين، نحو 625 ندوة علمية بعنوان «النبي ﷺ الأنموذج الأمثل لمكارم الأخلاق»، وذلك عقب صلاة العشاء، بعدد من المديريات الحدودية، في إطار برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، وضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك».

وتستهدف الندوات تقديم رؤية متكاملة حول السيرة النبوية ومكارم الأخلاق التي جسدها النبي ﷺ في مختلف جوانب حياته، مع التركيز على أثر الأخلاق في بناء الإنسان وتعزيز العلاقات داخل المجتمع، بما يساعد على نشر القيم الإيجابية وتصحيح المفاهيم والسلوكيات.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج الندوات العلمية الذي تنفذه وزارة الأوقاف، في إطار رؤيتها لتعزيز الدور الدعوي والتثقيفي للمساجد، وربط الخطاب الديني بالقضايا التي تسهم في بناء الوعي وترسيخ منظومة القيم لدى أفراد المجتمع.

محاور استراتيجية وزارة الأوقاف

وتتحرك وزارة الأوقاف من خلال استراتيجية ترتكز على أربعة محاور أساسية، يأتي في مقدمتها التصدي للإرهاب والتطرف بمختلف صوره وأشكاله، إلى جانب مواجهة التطرف اللاديني وما يرتبط به من تراجع في منظومة القيم والأخلاق.

كما تشمل الاستراتيجية العمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منظور ديني، فضلًا عن الإسهام في صناعة الحضارة، بما يعزز دور المؤسسات الدينية في دعم الوعي المجتمعي.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المحاور إلى تفعيل دور المساجد في بناء وعي الشباب ومختلف فئات المجتمع، مع التأكيد على أهمية العلم والمعرفة، وتشجيع الاكتشاف والاختراع والإبداع، وتنمية الاهتمام بالعلم باعتباره أحد مقومات تقدم المجتمع ونهضته.

موضوع الندوات العلمية

وتتناول الندوات جوانب من عظمة النبي ﷺ في مكارم الأخلاق، من خلال التعريف بهديه في التعامل مع الآخرين، وإبراز ما قدمته سيرته من نموذج عملي متكامل في حسن المعاملة والرحمة والاحترام والتكافل.

كما تركز اللقاءات على التأكيد أن الأخلاق النبوية ليست مجرد مبادئ نظرية، وإنما تمثل منهجًا متكاملًا في بناء شخصية الإنسان وإقامة مجتمع يقوم على الاحترام والتراحم والتعاون، بما يدعم جهود تصحيح المفاهيم ونشر السلوكيات الإيجابية.

وتقام الندوات وفق الخطة التي حددتها وزارة الأوقاف في عدد من المديريات الحدودية، وتشمل مديريات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، والسويس، وذلك ضمن جهود الوزارة للوصول بالبرامج الدعوية والعلمية إلى مختلف المناطق وتعزيز دور المساجد في نشر الوعي والقيم.

وزارة الأوقاف ندوة علمية مكارم الأخلاق صحح مفاهيمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

حديقة الحيوان

مش هتصدق شكلها الجديد.. ماذا ينتظر زوار حديقة حيوان الجيزة؟

ترشيحاتنا

الذهب

عيار 21 بكام النهارده؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

جانب من المداخلة

أستاذ تخطيط: مشروعات التنمية في سيناء تستهدف استيعاب 4 ملايين نسمة

أرشيفية

خبير اقتصادي: مصر تستهدف توطين الصناعة بالشراكة مع الصين

بالصور

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

روسيا والبلطيق.. جبهة حرب محتملة تقترب من شرق أوروبا

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها
انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها
انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

طريقة عجينة البيتزا الإيطالي
طريقة عجينة البيتزا الإيطالي
طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد