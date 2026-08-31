الأوقاف تنظم 625 ندوة بالمحافظات الحدودية حول «النبي ﷺ الأنموذج الأمثل لمكارم الأخلاق»

تنظم وزارة الأوقاف اليوم الاثنين، نحو 625 ندوة علمية بعنوان «النبي ﷺ الأنموذج الأمثل لمكارم الأخلاق»، وذلك عقب صلاة العشاء، بعدد من المديريات الحدودية، في إطار برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، وضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك».

وتستهدف الندوات تقديم رؤية متكاملة حول السيرة النبوية ومكارم الأخلاق التي جسدها النبي ﷺ في مختلف جوانب حياته، مع التركيز على أثر الأخلاق في بناء الإنسان وتعزيز العلاقات داخل المجتمع، بما يساعد على نشر القيم الإيجابية وتصحيح المفاهيم والسلوكيات.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج الندوات العلمية الذي تنفذه وزارة الأوقاف، في إطار رؤيتها لتعزيز الدور الدعوي والتثقيفي للمساجد، وربط الخطاب الديني بالقضايا التي تسهم في بناء الوعي وترسيخ منظومة القيم لدى أفراد المجتمع.

محاور استراتيجية وزارة الأوقاف

وتتحرك وزارة الأوقاف من خلال استراتيجية ترتكز على أربعة محاور أساسية، يأتي في مقدمتها التصدي للإرهاب والتطرف بمختلف صوره وأشكاله، إلى جانب مواجهة التطرف اللاديني وما يرتبط به من تراجع في منظومة القيم والأخلاق.

كما تشمل الاستراتيجية العمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منظور ديني، فضلًا عن الإسهام في صناعة الحضارة، بما يعزز دور المؤسسات الدينية في دعم الوعي المجتمعي.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المحاور إلى تفعيل دور المساجد في بناء وعي الشباب ومختلف فئات المجتمع، مع التأكيد على أهمية العلم والمعرفة، وتشجيع الاكتشاف والاختراع والإبداع، وتنمية الاهتمام بالعلم باعتباره أحد مقومات تقدم المجتمع ونهضته.

موضوع الندوات العلمية

وتتناول الندوات جوانب من عظمة النبي ﷺ في مكارم الأخلاق، من خلال التعريف بهديه في التعامل مع الآخرين، وإبراز ما قدمته سيرته من نموذج عملي متكامل في حسن المعاملة والرحمة والاحترام والتكافل.

كما تركز اللقاءات على التأكيد أن الأخلاق النبوية ليست مجرد مبادئ نظرية، وإنما تمثل منهجًا متكاملًا في بناء شخصية الإنسان وإقامة مجتمع يقوم على الاحترام والتراحم والتعاون، بما يدعم جهود تصحيح المفاهيم ونشر السلوكيات الإيجابية.

وتقام الندوات وفق الخطة التي حددتها وزارة الأوقاف في عدد من المديريات الحدودية، وتشمل مديريات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، والسويس، وذلك ضمن جهود الوزارة للوصول بالبرامج الدعوية والعلمية إلى مختلف المناطق وتعزيز دور المساجد في نشر الوعي والقيم.