شوط أول سلبي بين سلافيا براج ولانس بدوري أبطال أوروبا

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة سلافيا براج التشيكي ولانس الفرنسي بالتعادل السلبي بين الفريقين، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب فورتونا أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

وجاء تشكيل فريق سلافيا براج كالتالي:

حراسة المرمى: ماركوفيتش

خط الدفاع: فلتشيك - زيما - تشالوبيك

خط الوسط: إيسيفي - نوفاك - سانيليك - كوبياك

خط الهجوم: آياوسي - شتورم - شيتيل

وجاء تشكيل لانس كالتالي:

حراسة المرمى: ريسر

خط الدفاع: أنطونيو - جانيو - ساغنان

خط الوسط: سكوراس - بولانوفيتش - هيدارا - ادول

خط الهجوم: توفيق - سيما - إيفانوفيتش

