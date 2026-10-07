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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المعاشات في مصر تتغير.. أصول التأمينات تقفز مليارات والهيئة تكشف التفاصيل

المعاشات
المعاشات
رحمة سمير

سنوات طويلة ارتبط فيها الحديث عن المعاشات بالفارق الكبير بين آخر راتب يحصل عليه الموظف وقيمة المعاش بعد خروجه على التقاعد، إلا أن منظومة التأمينات الحالية أعادت تشكيل هذه المعادلة، مع الاعتماد على الأجر التأميني ومدة الاشتراك كعاملين أساسيين في تحديد قيمة المعاش وتحسين مستواه مستقبلًا.

وكشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل جديدة بشأن منظومة المعاشات، وأعداد المؤمن عليهم، إلى جانب مستجدات استثمار أصول الهيئة، موضحًا تأثير الأجر التأميني ومدة الاشتراك على قيمة المعاش.

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الأجر التأميني ومدة الاشتراك أساس قيمة المعاش

أكد اللواء جمال عوض أن المعاش لا يأتي من فراغ، وإنما يرتبط بشكل مباشر بمتغيرين أساسيين، هما الأجر الذي يتم التأمين عليه ومدة الاشتراك في نظام التأمينات، موضحًا أن تحسين أي من هذين المتغيرين ينعكس بصورة مباشرة على قيمة المعاش.

وخلال لقاء عبر قناة «النهار»، أوضح رئيس الهيئة أن زيادة الأجر التأميني تعني بالضرورة زيادة قيمة المعاش، مشيرًا إلى أن عدد المؤمن عليهم حاليًا يقترب من 14 مليون مواطن.

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4 ملايين مؤمن عليهم بأجر 3 آلاف جنيه أو أقل

وأشار جمال عوض إلى أن نحو 4 ملايين شخص، بما يعادل 34% من إجمالي المؤمن عليهم، مؤمّن عليهم بأجر يبلغ 3 آلاف جنيه أو أقل.

وأوضح أن الصورة القديمة التي كان يحصل فيها المواطن على راتب يصل إلى 8 آلاف جنيه، ثم يخرج إلى المعاش ويحصل على ألف جنيه فقط، أصبحت من الماضي، مؤكدًا أن منظومة التأمينات الحالية شهدت تغيرًا كبيرًا.

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معاش يصل إلى 6 آلاف جنيه لمن راتبه 8 آلاف

وكشف رئيس الهيئة أن المواطن الذي يحصل على راتب قدره 8 آلاف جنيه يمكن أن يصل معاشه عند التقاعد إلى نحو 5500 أو 6000 جنيه، موضحًا أن هذه النتائج جاءت في ضوء الإجراءات والإصلاحات التي شهدتها منظومة التأمينات، والتي تضمنها القانون الجديد المطبق منذ الأول من يناير 2020.

وأكد أن كل سنة يقضيها المواطن داخل النظام الجديد تساهم في تحسين مستوى معاشه مستقبلًا، بما يعكس أهمية الاستمرار في منظومة التأمينات ورفع قيمة الأجر التأميني.

أرض بـ15 مليار جنيه تصل قيمتها إلى 56 مليارًا

وفي ملف استثمارات الهيئة، تحدث جمال عوض عن الأرض التي تعاقدت الهيئة بشأنها مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بقيمة 15 مليار جنيه، مؤكدًا أن الأرض كانت بمثابة «هدية من الرئيس لأصحاب المعاشات»، بعدما حصلت الهيئة على خصم تجاوز 40% من قيمتها.

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وكشف أن قيمة الأرض تقدر حاليًا بنحو 56 مليار جنيه، بعدما كانت قيمتها وقت التعاقد 15 مليار جنيه.

شراكة عقارية لصالح أموال التأمينات

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة لا تعتزم بيع الأرض، وإنما ستدخل بها كشريك مع أحد كبار المطورين العقاريين لتنفيذ استثمار عقاري يحقق عوائد لصالح أموال التأمينات وأصحاب المعاشات.

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وتعكس تصريحات رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توجه منظومة التأمينات نحو ربط قيمة المعاش بشكل أكبر بالأجر التأميني ومدة الاشتراك، بالتوازي مع استثمار أصول الهيئة بهدف تحقيق عوائد تعود بالنفع على أموال التأمينات وأصحاب المعاشات.

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