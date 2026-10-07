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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حقيقة حذف 3 ملايين أسرة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026
معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026
خالد يوسف

تترقب ملايين الأسر المستفيدة حسم موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2026، باعتباره شريان الحياة الأهم ضمن مظلة الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتزامنًا مع اقتراب موعد الصرف، خيمت حالة من القلق والترقب الشديدين بين المواطنين إثر تداول أنباء واسعة عن استبعاد ثلاثة ملايين أسرة من منظومة الدعم، وبين الحقيقة والتفنيد، تتجه الأنظار نحو القرارات الرسمية الحاسمة لقطع الشك باليقين وطمأنة الشارع المصري قبل انطلاق عمليات الصرف.

موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026

من المقرر بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026 اعتبارًا من الخميس 15 أكتوبر 2026، ويستمر صرف الدعم للمستفيدين حتى السبت 31 أكتوبر 2026.

صرف تكافل وكرامة

ويمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم من خلال عدة منافذ، تشمل «مكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، ومنافذ صرف مستحقات كارت ميزة البنكي».

عدد المستفيدين من تكافل وكرامة

يستفيد من برنامج تكافل وكرامة نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقارب 18 مليون مواطن من الفئات المستحقة للدعم، فيما تصل الموازنة السنوية للبرنامج إلى نحو 54 مليار جنيه، وذلك بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في قيمة الدعم بنسبة 25%.

المستفيدين من تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن موقفهم وقيمة الدعم المستحق إلكترونيًا من خلال بوابة برنامج تكافل وكرامة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

-الدخول إلى البوابة الإلكترونية للاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 

-كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب كارت تكافل أو كرامة.

-الضغط على أيقونة استعلام لمعرفة تفاصيل الدعم المستحق.

-وفي حالة وجود مشكلة، يمكن اختيار تسجيل شكوى وإرسال تفاصيلها إلكترونيا.

ويمكن التواصل مع برنامج تكافل وكرامة من خلال الخط الساخن 19680، أو إرسال الشكاوى والاستفسارات عبر البريد الإلكتروني المخصص للبرنامج.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة عددًا من الفئات المستحقة للدعم النقدي، ومن أبرزها «الأسر الأولى بالرعاية، والمرأة المعيلة، والأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة، إلى جانب كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر ولا يمتلكون مصدر دخل، والأشخاص ذوي الإعاقة».

الفئات المستحقة

حقيقة حذف 3 ملايين أسرة من تكافل وكرامة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي حقيقة ما تردد بشأن حذف أكثر من 3 ملايين أسرة من برنامج تكافل وكرامة، مؤكدة أنه لم يتم استبعاد الأسر التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق.

حقيقة حذف 3 ملايين أسرة

وأوضحت الوزارة أن خروج بعض الأسر من البرنامج يرتبط بتغير ظروفها الاقتصادية والاجتماعية أو فقدان أحد شروط الاستحقاق، ومن بين الحالات التي قد تؤدي إلى التخارج وفاة المستحق أو السفر خارج البلاد، أو تحسن مستوى المعيشة أو امتلاك مشروع أو مصدر دخل، أو حيازة بعض الممتلكات، أو العمل بشكل رسمي مع وجود تأمين اجتماعي.

ويصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حاليا إلى نحو 4.7 مليون أسرة، بينما تجاوز إجمالي الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه 8.3 مليون أسرة، من بينها نحو 2.2 مليون أسرة تخارجت بعد تحسن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.

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