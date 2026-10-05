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صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 .. الموعد وخطوات الاستعلام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 .. الموعد وخطوات الاستعلام

صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 .. الموعد وخطوات الاستعلام
صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 .. الموعد وخطوات الاستعلام
عبد الفتاح تركي

يترقب المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة موعد صرف مستحقات شهر أكتوبر 2026، مع تزايد اهتمام الأسر المستحقة للدعم بمعرفة موعد إتاحة المعاش، وطريقة الاستعلام عن موقف الدعم باستخدام الرقم القومي، إلى جانب التعرف على أبرز الشروط الأساسية للاستفادة من البرنامج.

ومن المقرر بدء صرف مستحقات برنامج «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2026 اعتبارًا من منتصف الشهر، حيث يستطيع المستفيدون الحصول على الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والمنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

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ويصل عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» إلى نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقارب 18 مليون مواطن من الفئات المستحقة للدعم، بينما تبلغ الموازنة السنوية للبرنامج نحو 54 مليار جنيه؛ وذلك عقب تطبيق الزيادة الأخيرة في قيمة الدعم بنسبة 25%.

متى يبدأ صرف تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026؟

من المقرر بدء صرف مستحقات برنامج «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2026 اعتبارًا من منتصف الشهر، ويمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم المالية من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والمنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويأتي موعد الصرف في مقدمة المعلومات التي يترقبها المستفيدون من البرنامج، بالتزامن مع اهتمام الأسر المستحقة بمعرفة موعد إتاحة مستحقاتها المالية، والتأكد من موقف الدعم الخاص بها.

كم يبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة؟

يصل عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» إلى نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقارب 18 مليون مواطن من الفئات المستحقة للدعم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026

وتبلغ الموازنة السنوية للبرنامج نحو 54 مليار جنيه، وذلك عقب تطبيق الزيادة الأخيرة في قيمة الدعم بنسبة 25%، وهو ما يعكس حجم المخصصات المالية الموجهة إلى المستفيدين من البرنامج.

كيف يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي؟

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن موقفهم من دعم «تكافل وكرامة» باستخدام الرقم القومي، من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع عدد من الخطوات المحددة للوصول إلى نتيجة الاستعلام وبيانات الدعم.

وتبدأ خطوات الاستعلام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار أيقونة «الاستعلام عن نتيجتك» الموجودة أعلى يسار الصفحة، وبعد ذلك كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة «تكافل وكرامة» في الخانة المخصصة لذلك.

وعقب إدخال الرقم القومي، يضغط المستفيد على «استعلام» لمعرفة نتيجة الاستعلام وبيانات الدعم الخاصة به.

ما خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة؟

تتمثل خطوات الاستعلام عن دعم «تكافل وكرامة» بالرقم القومي في الآتي.

  • الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط المخصص للاستعلام.
  • اختيار أيقونة «الاستعلام عن نتيجتك» الموجودة أعلى يسار الصفحة.
  • كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة «تكافل وكرامة» في الخانة المخصصة لذلك.
  • الضغط على «استعلام» لمعرفة نتيجة الاستعلام وبيانات الدعم.

وتتيح هذه الخطوات للمستفيد التعرف على موقف الدعم الخاص به من خلال استخدام الرقم القومي لصاحب بطاقة «تكافل وكرامة».

ما شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة؟

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على دعم برنامج «تكافل وكرامة»، وتشمل هذه الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم داخل مصر، إلى جانب عدد من الضوابط المرتبطة بعمر المستفيد، والدخل، والحالة الاجتماعية، والملكية، وحالة الأطفال التعليمية في الأسر المستفيدة.

ومن شروط الاستفادة من البرنامج ألا يقل عمر المستفيد عن 65 عامًا في بعض الحالات.

كما تتضمن الشروط عدم الحصول على دخل ثابت من القطاع الحكومي أو الخاص، وأن يكون المستفيد من ذوي الإعاقة أو المرضى المزمنين.

وبالنسبة إلى الأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، يجب أن يكون معدل حضور الأطفال لا يقل عن 80%.

وتشمل الشروط كذلك عدم امتلاك المتقدم لأي أراضٍ زراعية أو عقارات، وألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه.

موعد صرف تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام

ما شروط تكافل وكرامة المتعلقة بالدخل والملكية؟

تشمل شروط الاستفادة من برنامج «تكافل وكرامة» عدم الحصول على دخل ثابت من القطاع الحكومي أو الخاص، إلى جانب عدم امتلاك المتقدم لأي أراضٍ زراعية أو عقارات.

كما يشترط ألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه، وذلك ضمن الشروط الأساسية الواردة للاستفادة من الدعم.

وتتضمن الشروط كذلك أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل مصر، وألا يقل عمر المستفيد عن 65 عامًا في بعض الحالات، وأن يكون من ذوي الإعاقة أو المرضى المزمنين.

ما شرط حضور الأطفال في الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة؟

بالنسبة إلى الأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، يشترط أن يكون معدل حضور الأطفال لا يقل عن 80%، وذلك ضمن الشروط الأساسية للاستفادة من برنامج «تكافل وكرامة».

ويأتي هذا الشرط ضمن مجموعة الضوابط المحددة للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، إلى جانب باقي الشروط المتعلقة بالدخل والملكية والإقامة والجنسية.

ما رقم شكاوى تكافل وكرامة؟

يمكن للمستفيدين الراغبين في الاستفسار عن الدعم أو تقديم شكوى التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخط الساخن 19680.

ويستطيع المستفيد استخدام الرقم المخصص للشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالدعم، في حال الرغبة في الاستفسار عن موقفه أو تقديم شكوى إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

خلاصة موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026

يترقب المستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة» صرف مستحقات شهر أكتوبر 2026، ومن المقرر بدء الصرف اعتبارًا من منتصف الشهر من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والمنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقارب 18 مليون مواطن من الفئات المستحقة للدعم، بينما تبلغ الموازنة السنوية للبرنامج نحو 54 مليار جنيه، عقب تطبيق الزيادة الأخيرة في قيمة الدعم بنسبة 25%.

معاش تكافل وكرامة

كما يمكن للمستفيدين الاستعلام عن موقف الدعم باستخدام الرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، عبر اختيار «الاستعلام عن نتيجتك»، ثم إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة «تكافل وكرامة» والضغط على «استعلام» لمعرفة نتيجة الاستعلام وبيانات الدعم.

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