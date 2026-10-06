معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026.. موعد الصرف وطريقة الاستعلام

أيام قليلة ويبدأ صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2026 في موعده الرسمي المعتاد، حيث تنتظر الفئات المستحقة والمستفيدين من دعم تكافل وكرامة، موعد صرف المعاش الشهري، كما يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لمعرفة حالة البطاقة.

موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026

ومن المقرر صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026 للمستفيدين بداية من يوم 15 أكتوبر، وفق الموعد الشهري المحدد لصرف الدعم، على أن يستمر الصرف للمستحقين وفق القواعد المنظمة للبرنامج.

ويشمل الصرف المستفيدين الذين يحملون بطاقات «ميزة» المخصصة للحصول على الدعم، ويمكن للمواطن الاستفادة من وسائل الصرف المتاحة وفق البطاقة الخاصة به.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2026

وأتاحت الوزارة عدد كبير من الأماكن للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، لصرف مستحقاتهم، بما يساعد على توزيع عمليات الصرف وتسهيل الحصول على الدعم، وتشمل:

-ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

-مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

-فروع بنك ناصر الاجتماعي.

الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة

وتعتبر من أبرز استفسارات المواطنين هو كيفية الاستعلام بالرقم القومى، عن حالة بطاقة مساعدات تكافل وكرامة، وفى هذا السياق أتاحت وزارة التضامن الإجتماعي للمستفيدين التحقق من حالة معاشهم باستخدام الرقم القومى عبر الموقع الرسمى للوزارة، عبر الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار خيار "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة العلوية على يسار الصفحة.

- إدخال الرقم القومى الخاص بصاحب البطاقة فى الحقل المخصص.

- الضغط على زر "استعلام"، لتظهر صفحة تحتوى على حالة المعاش، سواء كان ساريًا، متجمدًا، أو موقوفًا.





كم عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة؟

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، يصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقارب 18 مليون مواطن من الفئات المستحقة للدعم، وتبلغ الموازنة السنوية للبرنامج نحو 54 مليار جنيه، وذلك عقب تطبيق الزيادة الأخيرة في قيمة الدعم بنسبة 25%.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

وأوضحت وزارة التضامن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، بالدخول على البوابة الإلكترونية للاستعلام وتلقي الشكاوى من هنــــــــــــا، وكتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة في الخانة الظاهرة، والضغط إما على استعلام لمعرفة قيمة المعاش، أو الضغط على أيقونة تسجيل الشكوى لإرسالها.

كما يمكن التواصل على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680، أو على البريد الإلكتروني لاستقبال والرد على الشكاوى [email protected]

حقيقة حذف 3 ملايين أسرة من تكافل وكرامة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا لتوضيح حقيقة ما تردد من مزاعم حول حذف ما يزيد على 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج تكافل وكرامة.

وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، أفادت بأنه لم يتم حذف أو استبعاد أي أسرة تنطبق عليها شروط استحقاق القبول أو الاستمرار في الحصول على دعم برنامج “تكافل وكرامة”.

وأكدت الوزارة أن تخارج الأسر من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” لا يتم إلا في حال افتقاد الأسرة لشروط الاستحقاق أو تغير ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها وفاة المستحق، أو السفر خارج البلاد، أو تحسن المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أو امتلاك مشروع أو مصدر دخل شهري أو أراضٍ أو سيارات، أو العمل بشكل رسمي بتأمين اجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى وصول عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” خلال الوقت الحالي إلى 4.7 مليون أسرة، فيما تجاوز إجمالي عدد الأسر التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه 8.3 مليون أسرة، من بينها 2.2 مليون أسرة تخارجت من البرنامج نتيجة تحسن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.



الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن للراغبين في معرفة موقفهم من برنامج تكافل وكرامة إجراء الاستعلام إلكترونيا من خلال الموقع المخصص لخدمات البرنامج وذلك باتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لخدمات برنامج تكافل وكرامة.

اختيار خدمة الاستعلام عن المستفيدين.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة استعلام.

الاطلاع على نتيجة البحث والبيانات الخاصة بحالة بطاقة الدعم.

وتظهر نتيجة الاستعلام موقف بطاقة تكافل وكرامة وما إذا كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة إلى جانب البيانات المتعلقة بموقف المواطن من الحصول على الدعم النقدي.