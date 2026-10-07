الإسكان تكشف تفاصيل تحركات جديدة في مدن الصعيد.. ماذا يحدث على الأرض؟

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ ومتابعة عدد من مشروعات التنمية والخدمات بمدن الصعيد الجديدة، بالتزامن مع أعمال تطوير الطرق والمرافق والمناطق السكنية، ورفع كفاءة الخدمات وتحسين المشهد الحضاري، بما يدعم خطط الدولة للتوسع العمراني والاستفادة من مقومات التنمية بهذه المدن.

متابعة مستمرة لمشروعات مدن الصعيد

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ملفات العمل والمشروعات بعدد من مدن الصعيد الجديدة، مؤكدة استمرار جهود الوزارة لدفع معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات، ورفع كفاءة الطرق والمحاور والمناطق السكنية.

وشددت الوزيرة على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمختلف ملفات العمل، والتعامل الفوري مع أي تحديات أو معوقات، مع إعطاء الأولوية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في المساحات الخضراء وأعمال التجميل، ودعم الاستثمار والأنشطة الخدمية والإنتاجية.

تطوير الطرق ومداخل بني سويف الجديدة

وفي مدينة بني سويف الجديدة، تتواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل المدينة، بالتوازي مع أعمال تنسيق الموقع والزراعة وتشجير الجزر الوسطى بمداخل المدينة، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري.

مساحات خضراء وتجميل في قنا الجديدة

وفي مدينة قنا الجديدة، تتواصل أعمال الزراعة والتنسيق الحضاري وصيانة المسطحات الخضراء بمشروع «15 عمارة» بالحي السكني الأول، وتشمل زراعة النجيل الطبيعي وأشجار الزينة والتظليل، وتسوية التربة وزراعة الشتلات، إلى جانب تنفيذ شبكات ري حديثة وجلسات مظللة وممرات مبلطة وأعمدة إنارة ديكورية.

كما جرى رفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار، من خلال تطهير شبكات الصرف وغرف التفتيش وإزالة الرواسب والمخلفات، والتأكد من جاهزية منظومة صرف مياه الأمطار وتوفير قطع الغيار والمعدات اللازمة للتعامل مع أي أعطال أو طوارئ.

أكشاك الكهرباء تتحول إلى لوحات فنية

وفي إطار تحسين المظهر الحضاري، يجري تنفيذ مبادرة لتنسيق وتجميل أكشاك الكهرباء بمختلف أنحاء مدينة قنا الجديدة، من خلال تحويل الموزعات والأكشاك إلى لوحات وجدران فنية تعكس الهوية الحضارية والثقافية وتبرز رموز التراث الصعيدي والأصالة المصرية.

تطوير الطرق والكهرباء في سوهاج الجديدة

وفي مدينة سوهاج الجديدة، تتواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل المدينة، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع والتجميل وزراعة وتشجير الجزر الوسطى، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية والارتقاء بالمظهر الحضاري.

كما تمت متابعة مشروعات الكهرباء بمنطقتي 455 فدانًا و735 فدانًا، حيث تم الانتهاء من أعمال موزع المرحلة الثانية بمنطقة 455 فدانًا وتركيب جميع مهمات المشروع، تمهيدًا لاستكمال إجراءات جاهزية المنطقة وإطلاق التيار الكهربائي بها، بما يدعم أعمال التنمية العمرانية والاستثمارية.

وفي منطقة التوسعات الجنوبية بـ735 فدانًا، تتواصل أعمال تنفيذ شبكات الكهرباء بمجاورات 26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35، إلى جانب أعمال إنشاء موزع المنطقة والتغذية العمومية الخاصة به.

توسعات استثمارية جديدة في سوهاج وأخميم

وتابعت وزيرة الإسكان جهود تطوير الرؤية التخطيطية لمدينتي سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي ومناطق التوسعات، ودراسة إتاحة مساحات جديدة للأنشطة الاستثمارية والخدمية والتجارية والتعليمية.

كما تشمل الجهود بحث زيادة مساحات المناطق والأنشطة الصناعية، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرصًا استثمارية وفرص عمل لأبناء المحافظة.

وتأتي هذه المشروعات ضمن جهود وزارة الإسكان لدعم التنمية العمرانية بمدن الصعيد الجديدة، من خلال تطوير البنية الأساسية والطرق والمرافق، وتحسين الخدمات والمظهر الحضاري، بالتوازي مع التوسع في الأنشطة الاستثمارية والخدمية والصناعية لتعظيم الاستفادة من إمكانات هذه المدن.