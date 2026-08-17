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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

16 سبتمبر.. نظر معارضة منتج على حكم حبسه في اتهامه بتحرير شيك لصالح الفنان "مدحت تيخا"

مدحت تيخا
مدحت تيخا
رامي المهدي

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة،  جلسة 16 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات معارضة المنتج عوض ماهر على حكم حبسه 6 شهور على خلفية اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد لصالح الفنان مدحت تيخا  .
 

قررت محكمة القاهرة، معاقبة المنتج عوض ماهر في قضية شيك لصالح الفنان مدحت تيخا على خلفية باقي أجره في عمل فني "مسلسل" تم إنتاجه،  بحبس  6 أشهر.


تفاصيل القضية 

وكان الفنان مدحت تيخا، قدم بلاغًا اتهم فيه المنتج عوض ماهر بإصدار شيك بدون رصيد على خلفية باقي أجره في عمل فني "مسلسل" تم إنتاجه.

وجاء في البلاغ الذي قيد برقم 10715 سنة 2026 جنح النزهة، أن المشكو في حقه اتفق مع الفنان مدحت تيخا على عمل فني (مسلسل)، وبعد الانتهاء من التصوير وبناء على هذا الاتفاق طالب الفنان بقيمة أجره، فحرر له المنتج شيكًا بقيمة عقده في العمل.

كما أن المشكو في حقه أخذ يماطل في تسديد أجر الفنان مدحت تيخا، وهو ما دفعه للتوجه لصرف الشيك، وتبين له أنه بدون رصيد، فحرر بلاغًا بالواقعة وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

المحكمة الاقتصادية المنتج عوض ماهر الفنان مدحت تيخا مدحت تيخا

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