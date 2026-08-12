صغيرة تقـ.تل جدها بسلاحه الناري.. لحظات مأساوية داخل غرفة نوم شقيق برلماني بالمرج

كشف مصدر مطلع ، تفاصيل جديدة بشأن واقعة مقتل شقيق أحد أعضاء مجلس النواب، داخل منزله بمنطقة المرج في القاهرة، إثر إصابته بطلق ناري من سلاح ناري كان بحوزته.

كواليس مقتل الحاج ضياء نادي

وأوضح المصدر، أن الضحية كان داخل غرفته بالمنزل، ويقوم بتنظيف طبنجة شخصية مرخصة، قبل أن ينتهي من تنظيفها ويتركها بجواره على السرير.

وأضاف أن حفيدته الصغيرة كانت موجودة بالقرب منه، وتمكنت من الوصول إلى السلاح والعبث به، دون إدراك منها لخطورة التعامل معه، لتخرج من الطبنجة طلقة نارية أصابت جدها إصابة بالغة.

وأشار المصدر، إلى أن الطلقة استقرت داخل جسد الضحية، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة، قبل أن توافيه المنية متأثرًا بإصابته.

سلاح مرخص

وأكد المصدر ، أن السلاح المستخدم في الواقعة كان مرخصا ومملوكا للضحية، موضحا أن الطبنجة لم تكن مؤمنة لحظة وقوع الحادث، وهو ما أدى إلى خروج الطلقة أثناء عبث الطفلة بالسلاح.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع ملابسات الواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته.