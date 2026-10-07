النيابة تكشف أدلة تورّط صحفيي " متصدقش" في التواصل مع قيادات إرهابية

كشفت النيابة العامة في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها مع صحفي منصة متصدقش عن الأدلة التي تثبت تورطهم في الانتماء لجماعة الإخوان ونشر الأخبار الكاذبة ضد الدولة.

وتبين أنه ثبت للنيابة العامة عقب فحص هاتف المتهم الأول الذي اعترف بتلقى تعليمات وعقد لقاءات تنظيمية مع إخواني هارب يمول المنصة عن وجود مجموعات مغلقة على أحد التطبيقات المؤمَّنة تضمُّه وباقي المتهمين المضبوطين وعضو الجماعة الهارب خارج البلاد، فضلًا عن رسائل بريد إلكتروني مرسلة من الأخير إلى المتهمين المضبوطين.

كما ثبت من فحص حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إذاعته تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية، وداعية إلى إسقاط نظام الحكم في البلاد، وبمواجهته أقر بإذاعتها.

وثبت بفحص حساب أحد المتهمين (صحفي) على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إذاعته تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ وقد أنكر إذاعتها، إلا أنه ثبت فنيًا قيامه بذلك.