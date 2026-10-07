قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصار مشدد وحظر تجوال يطوقان 7 قرى شمال غرب القدس المحتلة.. تفاصيل
جوتيريش يلتقي قائد الجيش الباكستاني لبحث أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب
كأس عاصمة مصر .. بيراميدز يتفوق على القناة بهدفين في الشوط الأول
روسيا تحذر من معلومات كاذبة بعد تقارير عن إصابة ثانية بالطاعون
لو بتتابع نشاط الرئيس السيسي.. اعرف فارق التوقيت بين القاهرة وسول والساعة كام في كوريا دلوقتي؟
الطاعون البرتقالي.. تمثال ذهبي لترامب عاريا يثير الجدل داخل البرلمان الأوروبي
قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة.. الجمعة
سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر اليوم.. أسعار السبائك الآن
برئاسة زاهر جبارين.. وفد حماس يتوجه إلى القاهرة
النيابة تكشف أدلة تورّط صحفيي " متصدقش" في التواصل مع قيادات إرهابية
أطباء بلا حدود: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تتواصل رغم وقف إطلاق النار
شيخ الأزهر: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء وعي المجتمعات وتحصينها من الأفكار المغلوطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة: تقارير الطب الشرعي لمتهمي " متصدقش" تثبت عدم تعرضهم للتعذيب

النيابة العامة
النيابة العامة
محمد شراط

أثبتت تقارير مصلحة الطب الشرعي، في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، خلو ثلاثة متهمين من العاملين بمنصة متصدقش ادعوا تعرضهم لاستعمال القسوة من أي إصابات، وعدم وجود علامات تدل على استعمال أي عنف بحقهم، وذلك عقب إحالتهم إلى المصلحة بقرار من النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت تحريات قطاع الأمن الوطني بشأن ما تضمنته من إصدار قيادات جماعة الإخوان الموجودة خارج البلاد تكليفات لعدد من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في نشر ما وصفته التحريات بالشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة، والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها، بهدف دفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر.

ووفقا لما أوردته النيابة العامة في التحقيقات، توصلت التحريات إلى أن صفحة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل إحدى المنصات الإعلامية للجماعة، وأنها تُدار بواسطة عدد من كوادرها في الخارج، ويعمل بها عدد من أعضائها داخل البلاد، من بينهم شخص مقيد بنقابة الصحفيين.

وأصدرت النيابة العامة إذنا بضبط المتهمين وتفتيشهم، وأسفر تنفيذ الإذن عن ضبط ستة أشخاص، موضحة أن عددًا من محاميهم تقدموا بطلبات لحضور جلسات التحقيق، وأن استجواب المتهمين جرى بحضور محاميهم، إلى جانب حضور أحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم المقيد بالنقابة.

وخلال التحقيقات، أقر أحد المتهمين بانضمامه والمتهمين المضبوطين وآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، والعمل بالصفحة التي تحمل اسم «متصدقش»، والتي يتولى مسؤوليتها، أحد أعضاء الجماعة الموجودين خارج البلاد.

كما أقر المتهم بعقد لقاءات تنظيمية مع المسؤول عن الصفحة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، قال إنها تناولت مخطط الجماعة وأغراضها، وتكليفهم بتنفيذ ما وصفه بالمخطط الإعلامي القائم على نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بشأن مؤسسات الدولة ومسؤوليها.

وأضاف، وفقًا للتحقيقات، أنه وباقي المتهمين اعتادوا نشر تلك المواد، وإبراز أوجه القصور في مؤسسات الدولة، والتعليق على أداء مسؤوليها، إلى جانب تصعيد بعض المشكلات الفئوية وتضخيمها، ونشر أخبار وبيانات عبر منصات وصفحات أخرى.

كما أقر المتهم بتلقيه وباقي العاملين بالصفحة تمويلا شهريا بعملات أجنبية، عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لأحد أعضاء الجماعة الموجودين في دولة أجنبية.

النيابة العامة منصة متصدقش التعذيب تقارير الطب الشرعي النيابة العامة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

حسام عبد المجيد

الزمالك يتلقى إخطارًا بسبب مستحقات حسام عبد المجيد.. ووكيله يكشف التفاصيل

أرشيفية

ظاهرة جوية تضرب السعودية.. والأرصاد تحذر الجميع

ترشيحاتنا

فيلم soy

باريش أردوتش يكشف كواليس فيلم Soy: أصعب ما واجهته كان التحكم في الضحك

فيلم خروج آمن

خروج آمن.. تناقضات محمد حماد في فيلمه الروائي الثاني

Toy story

Toy Story 5 يتجاوز حاجز المليار دولار عالميًا

بالصور

احتفالية فنية كبرى فى عيد الأوبرا الـ38 على المسرح الكبير

احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا

بدون مكياج.. حورية فرغلى فى أحدث ظهور لها

حورية فرغلى فى احدث ظهور لها
حورية فرغلى فى احدث ظهور لها
حورية فرغلى فى احدث ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى آخر ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها

أعراض تكشف وجود نقص بالكالسيوم.. استشاري يوضح

أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد