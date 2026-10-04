النيابة العامة تأمر بحبس تاجري مخدرات وسلاح في طهطا بسوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويج مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة طهطا، عقب ضبطهما وبحوزتهما كمية من الحشيش وسلاح أبيض وأدوات يُشتبه في استخدامها في نشاطهما الإجرامي.

ماذا حدث؟

جاء ذلك عقب مأمورية أمنية نفذتها وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة مروجي المواد المخدرة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وبإشراف اللواء محمد الخولي، مدير مباحث سوهاج، والعميد طارق أبوسديرة، رئيس مباحث المديرية، وبقيادة الرائد عبدالله أبوعقيل، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا.

وكانت الأجهزة الأمنية قد توصلت من خلال التحريات إلى قيام شخصين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بمخدر الحشيش، واتخاذهما من نطاق دائرة قسم شرطة طهطا مسرحًا لترويج المواد المخدرة على عملائهما.

وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات والتأكد من صحة ما ورد بها، تم تقنين الإجراءات القانونية واستصدار الأذونات اللازمة، قبل أن تتحرك قوة أمنية لاستهداف المتهمين بمنطقة ساحل طهطا.

وأسفرت المأمورية عن ضبط المتهمين، وهما «كريم»، 25 عامًا، و«محمد»، 30 عامًا، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وميزان حساس يُشتبه في استخدامه في وزن وتجهيز المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

كما عُثر بحوزتهما على سلاح أبيض، ومبالغ مالية، وهاتف محمول، بالإضافة إلى دراجة بخارية «توك توك»، يُشتبه في استخدامها في تسهيل نقل وترويج المواد المخدرة.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، قبل عرض المتهمين على جهات التحقيق، التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد مدى نشاطهما الإجرامي.