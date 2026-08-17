مصرع عريس قبل زفافه بساعات .. انقلاب سيارته داخل ترعة بكفر الشيخ | صور

شهد طريق دسوق – شباس الملح – المندورة بمحافظة كفر الشيخ، حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة الطبيب الشاب مصطفى عامر، بعد انقلاب سيارته الملاكي داخل ترعة على جانب الطريق، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد زفافه.

وتسبب الحادث في حالة من الصدمة والحزن بين أسرة الطبيب الراحل وأصدقائه وأهالي المنطقة، خاصة أنه كان يستعد لإتمام زفافه وبدء حياة جديدة مع عروسته، وكانت أسرته تستعد للاحتفال بهذه المناسبة، قبل أن تنقلب أجواء الفرح إلى مأساة مفجعة.

وبحسب ما جرى تداوله، كان الدكتور مصطفى عامر في طريقه إلى عروسته، عندما تعرضت سيارته للحادث وانحرفت عن الطريق، قبل أن تنقلب داخل الترعة المجاورة لطريق دسوق – شباس الملح – المندورة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ إلى موقع الحادث، برفقة سيارات الإسعاف، حيث بدأت جهود البحث عن الطبيب وانتشال السيارة من المياه، وتمكنت قوات الإنقاذ من إخراجه ونقله إلى مستشفى دسوق العام لمحاولة إسعافه وإنقاذ حياته.

ورغم سرعة التعامل مع الحادث والجهود الطبية المبذولة لإنقاذه، فإن الطبيب الشاب فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، لتنتهي حياته قبل ساعات من الموعد الذي كان ينتظره لبدء واحدة من أهم مراحل حياته.

وخيم الحزن على أسرة وأصدقاء الدكتور مصطفى عامر، بعدما تحولت الاستعدادات التي كانت تملأ المكان بالفرحة إلى حالة من الصدمة، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للطبيب الراحل، والصبر لأسرته وعروسته وكل محبيه.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة على نطاق واسع، معبرين عن حزنهم الشديد للمأساة، ومشيرين إلى قسوة اللحظات التي سبقت ليلة زفافه، بعدما كان يستعد للاحتفال بفرحته، فإذا بالقدر يكتب له الرحيل قبل أن تبدأ ليلة العمر.

رحل الدكتور مصطفى عامر قبل أن تكتمل فرحته، تاركًا خلفه حالة من الحزن بين أسرته وأصدقائه وعروسته، في واقعة مؤلمة تحولت فيها لحظات انتظار الفرح إلى خبر صادم سيظل عالقًا في ذاكرة كل من عرفه.