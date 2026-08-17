تعد جيب رانجلر واحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي في السوق السعودي، والتي تتميز بتصميمها الرياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، وتنطلق موديلات رانجلر 2026 بعدة فئات، من بينها Sahara وRubicon.

محرك جيب رانجلر 2026

تعتمد رانجلر 2026 على محرك بنزين رباعي أو سداسي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر أو 3.6 لتر، ويولد قوة تتراوح بين 270 و285 حصانًا، مع عزم دوران بين 353 و400 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك، فيما تنتقل القوة إلى العجلات عبر نظام دفع رباعي 4WD.

جيب رانجلر

تجهيزات جيب رانجلر 2026

حصلت المقصورة على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتضم منظومة الصوت 8 سماعات، بينما تأتي شاشة العدادات بقياس 7 بوصات، كما تعتمد السيارة على مكيف هواء أوتوماتيكي.

وتتضمن تجهيزات السلامة في رانجلر 2026 ست وسائد هوائية، وتشمل وسائد أمامية للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب وسائد جانبية أمامية للجانبين، بالإضافة إلى وسائد ستائرية، وتضم السيارة مكابح مانعة للانغلاق مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إضافة إلى التحكم في قوى الجر ونظام الثبات الإلكتروني ومساعد صعود المرتفعات.

جيب رانجلر

كما تأتي رانجلر بنظام تثبيت سرعة متكيف، وتتضمن منظومة الأمان أيضًا نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب نظام مراقبة المنطقة العمياء، بينما توفر السيارة كاميرا خلفية للمساعدة على الاصطفاف.

أبعاد جيب رانجلر 2026

تأتي السيارة بطول يبلغ 4,785 مم، وعرض 1,888 مم، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,869 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,007 مم. ويبلغ وزنها دون ركاب نحو 1,980 كجم.

أسعار جيب رانجلر 2026 في السعودية

تتراوح أسعار جيب رانجلر 2026 في السعودية بين 262,127 ريالًا ويصل إلى 268,447 ريالًا، بحسب الفئة والتجهيزات.