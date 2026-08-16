بمدى يصل لـ 800 كم.. مواصفات i-car 03T 2026 الجديدة

تنتمي سيارة i-car 03T إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، وتقدمها العلامة الصينية ضمن موديلات 2026 بتصميم SUV وتجهيزات تجمع بين الأداء الكهربائي والقدرة على التعامل مع أنواع مختلفة من الطرق.

قوة إجمالية تبلغ 422 حصانًا

تعتمد سيارة i-car 03T على منظومة كهربائية ممتدة المدى REEV، تضم محركين كهربائيين إلى جانب محرك تيربو سعة 1.5 لتر مخصص لتوسيع مدى القيادة.

وتولد المنظومة قوة إجمالية تبلغ 422 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 505 نيوتن متر، وترتبط بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، بينما تنتقل القوة إلى العجلات من خلال نظام دفع كلي AWD.

سيارة i-car 03T

مدى قيادة إجمالي يصل إلى 801 كم

تحصل السيارة على بطارية بسعة 34.31 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 144 كم، في حين يبلغ مدى القيادة الإجمالي 801 كم، ويعمل محرك البنزين على دعم المنظومة الكهربائية وتوسيع نطاق السير، ما يتيح استخدام الطاقة الكهربائية لمسافة محددة مع إمكانية مواصلة الرحلة لمسافات أطول.

سيارة i-car 03T وتقنيات الشحن

تدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد AC بقدرة محول تبلغ 6.6 كيلوواط، بينما تصل قدرة الشحن بالتيار المستمر DC إلى 60 كيلوواط.،وتستغرق عملية شحن البطارية من 30 إلى 80% نحو 20 دقيقة باستخدام الشحن السريع.

سيارة i-car 03T

تسارع i-car 03T وأوضاع القيادة

تصل السرعة القصوى لسيارة i-car 03T إلى 170 كم في الساعة، بينما تستطيع الانطلاق من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 5.5 ثانية، وتوفر السيارة أوضاع قيادة متعددة تشمل العادي والرياضي والاقتصادي، إلى جانب إعدادات مخصصة للطين والرمل والثلج والطرق الوعرة.

أبعاد السيارة i-car 03T

يبلغ طول السيارة 4,503 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,950 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,815 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,783 مم، كما يصل الخلوص الأرضي إلى 220 مم، في حين يبلغ وزن السيارة دون ركاب 2,045 كجم.