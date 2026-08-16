استعداداً لكأس إفريقيا.. منتخب مصر لكرة الصالات يفوز على تنزانيا 5-0 ودياً

كرر منتخب مصر لكرة الصالات فوزه على نظيره التنزاني بنتيجة 5-0، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على صالة استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات.
وتستضيف المغرب منافسات بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 12 وحتى 21 أكتوبر المقبل.
وسجل أهداف منتخب مصر كل من: "إبراهيم السيد 4 أهداف، ومحمد سعيد هدفا".
وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز أيضا على نظيره التنزاني، في المباراة الودية الأولى بينهما بنتيجة 6-0.
ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في كأس أمم إفريقيا بمواجهة تنزانيا، ثم يلعب أمام منتخب موزمبيق، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أنجولا.