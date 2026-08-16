أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 16 أغسطس.. عيار 24 يتصدر وعيار 18 الأقل

استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 على مستويات مرتفعة مقارنة بأسعار سابقة، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية، وسط متابعة من المستثمرين والمستهلكين لتطورات أسعار الأوقية عالمياً.

أسعار الذهب في الإمارات

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24 نحو 527.50 درهم إماراتي، ليكون بذلك أعلى الأعيرة الذهبية سعراً في السوق الإماراتية، نظراً لارتفاع درجة نقائه مقارنة بباقي الأعيرة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 488.50 درهم للبيع.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في المشغولات الذهبية، نحو 468.25 درهم.

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل نحو 401.50 درهم للبيع، ليكون أقل الأعيرة الذهبية سعراً ضمن الأسعار المعلنة اليوم.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم

وعلى مستوى الجنيه الذهب، بلغ سعر البيع اليوم الأحد نحو 3,746 درهماً إماراتياً.

بينما سجلت أونصة الذهب نحو 16,407 دراهم.

وتتحرك أسعار الذهب في الإمارات بصورة مباشرة مع التغيرات التي تطرأ على سعر الأوقية في الأسواق العالمية، إلى جانب تأثير حركة الدولار والعوامل الاقتصادية والنقدية العالمية.

وتشير بيانات السوق إلى استمرار الذهب عند مستويات مرتفعة عالمياً، مع تداول الأوقية فوق مستوى 4,300 دولار خلال تعاملات اليوم.

وتختلف أسعار المشغولات الذهبية النهائية في محلات الصاغة بسبب إضافة المصنعية والرسوم والضرائب بحسب نوع المشغول وتصميمه والمتجر.