قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن المدرب الجديد لمنتخب اسكتلندا
بعد أزمة لينكولن.. كوبر: الخدمة ‌في البحر لفترات طويلة تنطوي على تحديات فريدة وقاسية
انهيار منزل مكون من 3 طوابق بالإسكندرية
تحركات قطرية لتهدئة التوتر.. آل ثاني يبحث تطورات الشرق الأوسط مع وزراء خارجية المنطقة
عقب لقاء كوشنر في مصر.. حماس تطالب «مجلس السلام» بالضغط على إسرائيل لاعتماد وثيقتها بشأن غزة
في أول ظهور لها.. فتاة أرابيلا تكشف تفاصيل اللحظات الحاسمة لمساعدة مصابي الانفجار
سعر اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأحد
مفاجأة في الطقس غدًا.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
برشلونة يحسم صفقة ضم رودري من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو
قبل الشراء غدا.. انخفاضات مفاجئة في أسعار الأرز والمكرونة
بطلة فيديو حادث مول أرابيلا: سمعت صديقتي تصرخ وأدركت أن الموقف خطير
داعية إسلامية تحذر من «الطاقة السلبية» داخل بعض البيوت: حصّنوا نفسكم بالمعوذات وآية الكرسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 16 أغسطس.. عيار 24 يتصدر وعيار 18 الأقل

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 على مستويات مرتفعة مقارنة بأسعار سابقة، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية، وسط متابعة من المستثمرين والمستهلكين لتطورات أسعار الأوقية عالمياً.

أسعار الذهب في الإمارات

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24 نحو 527.50 درهم إماراتي، ليكون بذلك أعلى الأعيرة الذهبية سعراً في السوق الإماراتية، نظراً لارتفاع درجة نقائه مقارنة بباقي الأعيرة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 488.50 درهم للبيع.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في المشغولات الذهبية، نحو 468.25 درهم.

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل نحو 401.50 درهم للبيع، ليكون أقل الأعيرة الذهبية سعراً ضمن الأسعار المعلنة اليوم.

مشغولات ذهبية

سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم

وعلى مستوى الجنيه الذهب، بلغ سعر البيع اليوم الأحد نحو 3,746 درهماً إماراتياً.

بينما سجلت أونصة الذهب نحو 16,407 دراهم.

صعود تاريخي لأسعار الذهب والأوقية تتخطى 4,000 دولار

وتتحرك أسعار الذهب في الإمارات بصورة مباشرة مع التغيرات التي تطرأ على سعر الأوقية في الأسواق العالمية، إلى جانب تأثير حركة الدولار والعوامل الاقتصادية والنقدية العالمية.

وتشير بيانات السوق إلى استمرار الذهب عند مستويات مرتفعة عالمياً، مع تداول الأوقية فوق مستوى 4,300 دولار خلال تعاملات اليوم.

وتختلف أسعار المشغولات الذهبية النهائية في محلات الصاغة بسبب إضافة المصنعية والرسوم والضرائب بحسب نوع المشغول وتصميمه والمتجر.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب الإمارات درهم إماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026

للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026.. اعرف المطلوب

الأهلي

مقابل مالي كبير.. نجم الأهلي يطلب الرحيل والانتقال إلى الشباب السعودي

الإيجار القديم

من سبتمبر.. زيادة 15% على الإيجار القديم وهذه حالات الإخلاء المبكر

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

ترشيحاتنا

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة :

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد