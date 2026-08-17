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أنس بوخش يخرج عن صمته بشأن هشام جمال وليلى زاهر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنس بوخش يخرج عن صمته بشأن هشام جمال وليلى زاهر

الاعلامي انس بوخش
الاعلامي انس بوخش
ميرنا محمود

علق الإعلامي أنس بوخش على الجدل المثار حول حلقته مع الفنان هشام جمال والفنانة ليلى زاهر، مؤكدا أن معظم الانتقادات التي وجهت إلى هشام جاءت من أشخاص لم يشاهدوا الحلقة كاملة، و إنما اعتمدوا على ثوان مقتطعة من اللقاء.

وقال أنس بوخش في فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام: «معظم من علق على هشام لم يشاهد الحلقة كاملة وحكم من ثوان تم اجتزاؤها.

وأضاف أنس بوخش أن أهل ليلى زاهر، ووالدها الذي يحبها كثيرا، كانوا الأجدر بتقديم النصيحة لها إذا شعروا بوجود أي أمر سلبي، بدلا من الأشخاص الذين وصفهم بأنهم «يدعون أنهم علماء نفسيون».

وأوضح أن ليلى زاهر وصلت إلى التصوير وهي تشعر بالتعب، مشيرا إلى أنه أكد في بداية اللقاء أنه لن يضغط عليها، وأنه سيركز بشكل أكبر في الحوار مع هشام جمال مراعاة لحالتها.

وكانت قد خرجت الفنانة ليلى أحمد زاهر عن صمتها للرد على حالة الجدل التي أثارتها حلقتها مع زوجها الفنان والمنتج هشام جمال في برنامج «AB Talks» مع الإعلامي أنس بوخش، مؤكدة أن بعض أجزاء الحلقة تم اقتطاعها، ما أدى إلى فهم تصريحاتها ومواقفها بشكل مختلف عن سياقها الحقيقي.


وقالت الفنانة ليلى أحمد زاهر: «حبيت أقدر ردود الأفعال واهتمامكم، بس حابة أوضح كام نقطة لأن في أجزاء من الحلقة اتقطعت واتاخدت بمعاني غلط».

وأضافت أن تصوير حلقة «AB Talks» تم خلال أواخر شهور الحمل، موضحة: «قبل التصوير إدارة أعمالنا بلغت فريق البرنامج إننا هنوصل متأخر لأني تعبت شوية، ولما وصلنا اعتذرنا لأنس وفريق البرنامج بالكامل على التأخير».

وتابعت: «وإحنا داخلين الاستوديو قلت لهشام إني لست تعبانة وطلبت منه يساعد أكتر في إدارة الحوار لأني كنت تعبانة ولأن طاقتي بشكل عام أقل الفترة دي، وده شيء طبيعي».

الإعلامي أنس بوخش أنس بوخش حلقه ليلي احمد زاهر وزوجها ليلي احمد زاهر و هشام جمال

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