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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلى زاهر توضح ملابسات أزمة ظهورها مع زوجها هشام جمال

ليلى زاهر وهشام جمال
ليلى زاهر وهشام جمال
قاسم

حرصت الفنانة ليلى زاهر، على توضيح تفاصيل الأزمة التي أثارها ظهورها مع زوجها هشام جمال في أحد البرامج، مؤكدة أن ما حدث لم يكن مقصودًا، وأن جزءًا من الحلقة تم اقتطاعه أثناء المونتاج، ما أدى إلى فهم بعض تصريحات زوجها بصورة مغايرة لما قصده فعليًا.

ونشرت زاهر توضيحًا عبر خاصية "الاستوري" على إنستجرام، قالت فيه إنها تحترم وتقدّر ردود الأفعال واهتمام الجمهور، لكنها أرادت توضيح بعض النقاط، لأن أجزاء من الحلقة اقتُطعت وأُخذت بمعانٍ غير صحيحة.

وأوضحت أن تصوير الحلقة جاء في الشهور الأخيرة من حملها، وأن إدارة أعمالهما أبلغت فريق البرنامج مسبقًا بتأخرهما بسبب إرهاقها، وأنهما اعتذرا فور وصولهما للفريق بالكامل.


تصوير حلقة فى احد البرامج  حصل وأنا في آخر شهور الحمل، قبل التصوير إدارة أعمالنا بلغت فريق البرنامج إننا هنوصل متأخر لأني تعبت شوية، ولما وصلنا اعتذرنا لأنس وفريق البرنامج بالكامل على التأخير.

وإحنا داخلين الاستوديو قلت لهشام إني لسه تعبانة وطلبت منه يساعد أكتر في إدارة الحوار لأني كنت تعبانة ولأن طاقتي بشكل عام أقل الفترة دي وده شيء طبيعي.

موقف السفر حصل فعلاً! لكن بعدها لوحده اتكلم معايا وقال لي إنه انتبه إنه تصرف غلط بحكم طريقة نشأة شاب كتير وأنه نوع تصرفات محتاج تصحيح وعلاج وده كان تكملة كلامه الموجود في الحلقة الكاملة.

والحقيقة إن من يومها محصلش موقف مشابه، وفكرة إن رجل ياخد باله ويحل ويصارح بالمشكلة ويتغير عشانك هو أكيد شيء يحترم.

أنا اخترتك! وأنا كمان اخترته.. لأن أسبابها متشابهة.. أكيد بحبه عشان طريقة تعامله معايا وكمان تعاملاته في حياته ومع الناس، وأكيد عشان شافيه الأحسن والأنسب والأحلى في كل حاجة.

وسبب ذكر الجملة دي في الحلقة هو نقاش عن الغيرة، وإنه كان بيأكدلي هو ليه عمره ما بيشوف واحدة أحسن مني، مش لأنه بيشرح بطريقة متعالية زي ما الجزء اللي نزل كان بيتكتب عليه.

علاقتي بـ هشام بدأت من 4 سنين، وبقالنا حوالي سنة ونص متجوزين وأنا أكتر واحدة عارفة تفاصيل علاقتنا وحياتنا واتفاقاتنا اللي بنحترمها وبتمشي علينا إحنا الاتنين، لكن أنا عندي أمي وجدتي وأخواتي وصديقات قريبين مني جدًا، كلهم سيدات بخبرات مختلفة شايفين علاقتنا من قريب وعايشين تفاصيل كتير منها، وكلهم بيحترموا ويحبوه وبيساعدونا نكمل بنفس التفاهم اللي إحنا فيه.

أنا بتكلم عن شخص من يوم فرحنا لحد النهارده كل إيامي معاه حلوة، بيعاملني بكل حب واحترام وتقدير، شخص من أول يوم في حملي سايبني في تعب، ولا سفر لشغلي، ولا زيارة دكتور، لأنه حاططني أولوية في حياته وقدر يحويني بتغيرات مشاعري وأحاسيسي خلال تجربة جديدة علينا إحنا الاتنين.
 

أنا اقدر أحكم على اللي أنا عايشة حالياً.. وهو إننا عدينا أول مرحلة من الجواز بيتقال عليها من أصعب المراحل، بحب وتفاهم وأتمنى نكمل كده وأحسن إن شاء الله بعيداً عن التنبوءات المتشائمة المتأثرة بانتشار العلاقات السامة واللي هيلاقوا دايماً زاوية تقلب أو تصور أي شيء إيجابي لسلبي حتى الكلام اللي أنا بكتبه دلوقتي.

ربنا يكتب لكل حد السعادة والراحة في حياته بطريقته وإن شاء الله تشوفونا بعد سنين أكتر، ونكون مبسوطين ومتفاهمين أكتر وأقدر أنا كمان أخليه سعيد قد ما هو بيخليني مبسوطة في حياتي..

أخيراً بطلب دعواتكم لينا وإحنا بنعيش واحدة من أسعد مراحل حياتنا وبنستعد نستقبل أول مولودة لينا إن شاء الله

ليلى زاهر صور ليلى زاهر وهشام جمال هشام جمال

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