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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 .. يبحث عنها طلاب البكالوريا المصرية و أولياء أمورهم على مختلف محركات البحث على الإنترنت 

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 .. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلانه في بيان رسمي في جميع وسائل الإعلام .

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 يمكن ترقب ظهوره وتفعيله على بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على :

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/ 

تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf

تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf سيتاح لطلاب البكالوريا المصرية في جميع محافظات مصر ، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بشكل مجاني .

مناهج البكالوريا المصرية .. التعليم تعتمدها من مؤسسة البكالوريا الدولية “IBO”

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن القرارات الوزارية المتعلقة بالآليات المنظمة لشهادة البكالوريا المصرية

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية الخاصة بالصف الثاني بكالوريا ومراجعة الأطر التربوية الخاصة بها واعتمادها من مؤسسة البكالوريا الدولية “IBO”

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إلى أنه سيتم مناهج الصف الثاني بكالوريا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم خلال أيام.

مميزات مناهج البكالوريا المصرية


* تعتمد مناهج البكالوريا على منهجية تعليمية حديثة تقدم محتوى تعليميًّا تفاعليًّا متسلسلا بنظام يحقق فهمًا أعمق لدى الطلاب.


* تتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع العديد من المؤسسات التعليمية العالمية للإستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المناهج، على سبيل المثال التعاون مع هيئة البكالوريا الدولية في تصميم ومراجعة مناهج البكالوريا المصرية، لضمان جودة المناهج، وتوافقها مع الممارسات الدولية.


* تعزيز تدريس المواد العلمية واللغات الأجنبية، من خلال توسيع مجالات التعاون مع المراكز الثقافية الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب في مهارات التواصل الأكاديمي على المستوى العالمي.


* تتضمن الكتب الدراسية مساحات تعليمية مخصصة لاكتساب المهارات الأساسية لدى الطلاب، مثل: مهارات التحليل والاستدلال، والتفكير النقدي، والتوازن في إصدار الأحكام، والتفسير المدعوم بالأدلة.


* استعانت الوزارة بالخبرات اليابانية، بهدف تطوير جودة تعليم المواد العلمية، ومواكبة أحدث المعايير العلمية المعتمدة في الاختبارات الدولية.


* تم تصميم مناهج البكالوريا المصرية بعد مراجعة المناهج التعليمية للسنوات السابقة، بما يحقق نواتج تعلم واضحة ( وهي عبارات توضح ما يتوقع أن يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات وقيم وما يستطيع فهمه وتطبيقه بعد دراسة محتوى تعليمي)، وهى قابلة للقياس، تنعكس على أداء الطلاب، وبما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة.

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 مناهج البكالوريا المصرية 2027 البكالوريا المصرية 2027 البكالوريا المصرية

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