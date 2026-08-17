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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منظمة شهيرة تطالب الفيفا بمنع إنفانتينو من الترشح لولاية جديدة

إنفانتينو
إنفانتينو
مجدي سلامة

طالبت منظمة "فير سكوير" المعنية بحقوق الإنسان والحوكمة، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإعلان عدم أحقية جياني إنفانتينو في خوض انتخابات رئاسة الاتحاد المقبلة، معتبرة أن رئيس المؤسسة السويسري استنفد الحد الأقصى للولايات الرئاسية المسموح بها وفقًا للوائح.

وتنص قواعد الفيفا على ألا يتجاوز رئيس الاتحاد ثلاث ولايات، إلا أن إنفانتينو نجح في عام 2022 في الحصول على تفسير يستبعد فترته الأولى من الحساب، بعدما اعتُبرت استكمالًا للولاية التي لم يكملها سيب بلاتر عقب استقالته.

ووجهت "فير سكوير" خطابًا إلى لجنة الحوكمة والمراجعة والامتثال في الفيفا بحسب ما أوردته صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أكدت خلاله أن استبعاد الولاية الأولى لإنفانتينو يتعارض مع نصوص اللوائح، وطالبت بمنعه من الترشح لولاية جديدة.

تعليق المنظمة 

وقال نيكولاس مجيهان، مدير المنظمة، إن الشكوى تستند إلى أدلة واضحة على وجود مخالفة للقواعد، محذرًا من أن قبول هذا التفسير قد يشكل سابقة خطيرة تضعف القيود المفروضة على سلطة رئيس الفيفا.

ومن المنتظر أن يسعى إنفانتينو لإعادة انتخابه لولاية جديدة تمتد من 2027 حتى 2031، خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا المقرر إقامته في المغرب يوم 18 مارس المقبل.

وتأتي المطالبة في وقت يواجه فيه رئيس الفيفا ضغوطًا متصاعدة، بعدما طالبت اتحادات قارية، بينها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بمراجعة سلوكه عقب الجدل الذي أثارته خطته لإنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار مرتبطة بمسابقات الاتحاد، وعلى رأسها كأس العالم، بهدف جذب استثمارات خاصة.

وأشارت مصادر إلى أن بعض الاتحادات القارية ترى أن التطورات الأخيرة قد تمنح إنفانتينو فرصة للتنحي مع الحفاظ على صورته، بينما أعلنت اتحادات وطنية أيضًا تحفظها على استمراره، من بينها الاتحاد الاسكتلندي الذي أكد عدم دعمه لإعادة انتخابه.

في المقابل، لا يزال إنفانتينو يحظى بدعم الاتحادين الأفريقي واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

ولم تقتصر اعتراضات "فير سكوير" على تفسير لوائح الولايات الرئاسية، بل امتدت إلى طريقة اتخاذ القرار في عام 2022، بعدما أشارت المنظمة إلى أن الأسباب التي استندت إليها اللجنة لاستبعاد الولاية الأولى لإنفانتينو لم تُنشر للرأي العام.

واعتبرت المنظمة أن توقيت إعلان القرار، قبل يومين فقط من نهائي كأس العالم 2022 في قطر، يثير تساؤلات بشأن مدى شفافية العملية التي سمحت باستثناء الفترة الأولى من حساب ولايات رئيس الفيفا.

كما شارك ميجيل مادورو، الرئيس السابق للجنة الحوكمة والمراجعة المستقلة في الفيفا، في إعداد الخطاب، مؤكدًا أن تحديد عدد الولايات كان أحد أبرز مبادئ إصلاحات الاتحاد عام 2016 للحد من تركيز السلطة.

وشدد مادورو على أن القاعدة، من وجهة نظره، واضحة ولا تسمح لأي رئيس للفيفا بتجاوز ثلاث ولايات، محذرًا من أن استثناء إنفانتينو قد يعكس تعاملًا مع اللوائح باعتبارها عقبات يمكن تجاوزها بدلًا من كونها قواعد ملزمة.

إنفانتينو الفيفا ولاية جديدة

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