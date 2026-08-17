رئيس الصين يقدم تعازيه لنظيره الإندونيسي في ضحايا الزلزال

قدم الرئيس الصيني شي جين بينج، تعازيه إلى نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد مؤخرا.

وقال شي- في رسالة التعازي، حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، اليوم الاثنين- إنه يقدم خالص التعازي، نيابة عن الشعب الصيني وحكومته، في كل من فقدوا أرواحهم جراء الزلزال القوي؛ معربا عن تعاطفه مع أسر الضحايا والمصابين.

وأعرب الرئيس الصيني، عن ثقته في أن الشعب الإندونيسي سيتمكن، في ظل قيادة حكومة الرئيس برابوو، من التغلب على الكارثة وسيعيد بناء وطنه في أقرب وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن زلزالا قويا بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "نوسا تينجارا الشرقية" الإندونيسية السبت الماضي وأسفر عن مقتل 68 شخصا وإصابة أكثر من مئة شخص آخرين.

كما تسبب الزلزال في نزوح آلاف الأشخاص عن منازلهم، ووقوع انهيارات أرضية وإغلاق الطرق في مختلف أنحاء المقاطعة.