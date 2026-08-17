تراجع أسعار القمح لجني الأرباح وسط مخاوف من تعطل صادرات البحر الأسود

تراجعت أسعار القمح في بورصة شيكاغو، اليوم الإثنين، بفعل عمليات جني الأرباح عقب مكاسب الأسبوع الماضي، إلا أن استمرار الاضطرابات التي تعرقل صادرات روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود أبقى على العوامل الداعمة للأسعار.

وانخفض عقد القمح الأكثر نشاطاً في بورصة شيكاغو للتجارة بنسبة 0.7% إلى 6.85 دولار للبوشل، بعدما اقترب من مستوى 7 دولارات النفسي.

وأفادت بيانات السوق بأن أسابيع من الهجمات على حركة الشحن من جانب روسيا وأوكرانيا أدت إلى تقليص صادرات الحبوب، بما في ذلك من ميناء نوفوروسيسك، أحد أبرز مراكز تصدير الحبوب الروسية على البحر الأسود.

وأشار متعاملون إلى استمرار انخفاض عمليات تحميل السفن في الموانئ الروسية على البحر الأسود، بينما اعتمدت أوكرانيا بشكل أكبر على الشحن عبر دول مجاورة في الغرب، بينها رومانيا.

وتحول اهتمام الأسواق من وفرة الإمدادات العالمية، التي أكدها تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الأسبوع الماضي، إلى المخاوف بشأن توافر القمح للتصدير، إذ يترقب المستوردون استعادة تدفقات الحبوب من منطقة البحر الأسود.

وأكد محللون أن المخزونات العالمية لا تزال عند مستويات مريحة، لكن استمرار اضطراب الإمدادات الفعلية قد يفرض ضغوطاً صعودية على الأسعار.

وفي أسواق الحبوب الأخرى، ارتفع عقد فول الصويا الأكثر نشاطاً في شيكاغو بنسبة 0.6% إلى 11.995 دولار للبوشل، بينما صعد الذرة بنسبة مماثلة إلى 4.8625 دولار للبوشل، بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام وتزايد الحذر بشأن توقعات المحاصيل الأمريكية.

ويترقب المتعاملون مؤشرات إضافية بشأن إنتاجية الذرة وفول الصويا، بعد خفض وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها الرسمية للمحاصيل الأسبوع الماضي.

وأثارت الأمطار الغزيرة التي شهدتها أجزاء من منطقة الغرب الأوسط الأمريكي مخاوف بشأن تعرض بعض المحاصيل للرطوبة الزائدة.

وفي سياق متصل، واصلت الطلبات الصينية دعم أسعار فول الصويا، بعدما أشارت تقديرات إلى أن الصين اشترت بالفعل نحو 7 ملايين طن متري من فول الصويا الأمريكي.

و يترقب السوق صدور تقييمات المحاصيل الأسبوعية لوزارة الزراعة الأمريكية بعد إغلاق جلسة التداول اليوم.