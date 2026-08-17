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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يشارك في وضع حجر أساس مصنع Sungrow لأنظمة تخزين الطاقة

وزير الدولة للإنتاج الحربي يشارك في وضع حجر أساس مصنع «Sungrow» لإنتاج أنظمة تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وزير الدولة للإنتاج الحربي يشارك في وضع حجر أساس مصنع «Sungrow» لإنتاج أنظمة تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كريم الخطيب

شارك الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحفل وضع حجر أساس مشروع شركة (Sungrow Power Suez for Energy Equipment Manufacturing LLC) لإنشاء مصنع متخصص في مجال أنظمة تخزين الطاقة، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وهاني رشاد، محافظ السويس، والسيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي وممثلي الجهات والشركات المشاركة في المشروع.

تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيات الحديث

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مشاركة الوزارة في هذه الفاعلية تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيات الحديثة، خاصةً في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز التوجه نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز مساعي التنمية المستدامة وأمن الطاقة.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة ونقل وتوطين التكنولوجيات المتقدمة، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على المنافسة، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق العالمية.

توسعات ومشروعات صناعية واستثمارية

وأضاف "جمبلاط" أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة المنطقة الصناعية بالعين السخنة، من توسعات ومشروعات صناعية واستثمارية، يعكس ما تتمتع به مصر من مقومات جاذبة للاستثمار، في ظل ما توفره من بنية أساسية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي وإمكانات واعدة للتكامل بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والتصديرية.

مشروع "SUNGROW"

جدير بالذكر أن مشروع "SUNGROW" يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو توطين تكنولوجيا الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة من أنظمة تخزين الطاقة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوجه للتصدير إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويجسد المشروع عمق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، ويمثل انطلاقة جديدة لمواصلة استقطاب المزيد من شركات الطاقة والشركات العاملة في الصناعات والخدمات المكملة إلى مصر.

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