ارتفاع أسعار البنزين يدفع التضخم الكندي إلى 3% في يوليو

ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى ثلاثة في المئة خلال يوليو، مدفوعًا بعودة ارتفاع أسعار البنزين، رغم مؤشرات على تراجع الضغوط السعرية في متاجر البقالة، وفق بيانات هيئة الإحصاءات الكندية.

جاء هذا الارتفاع بعد أن تباطأ التضخم إلى 2.8% في يونيو، بينما توقع معظم الاقتصاديين صعودًا طفيفًا فقط إلى 2.9%.

تواصل تقلبات أسعار البنزين التأثير في مؤشر أسعار المستهلك، إذ ساهم تقدم محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة أسعار الطاقة خلال يونيو، قبل أن تعيد التوترات المتجددة في الشرق الأوسط دفع أسعار النفط العالمية إلى الصعود مجددًا الشهر الماضي.

باستثناء البنزين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.2% للشهر الثالث على التوالي. كما أدت ارتفاعات أسعار وقود الطائرات إلى زيادة تكاليف السفر الجوي بنسبة 12%، مقارنة بـ9.6% في يونيو. وارتفعت أيضًا تكاليف الرحلات السياحية بسبب ارتفاع أسعار الفنادق والرحلات إلى المدن الأميركية المستضيفة لمباريات كأس العالم.

في المقابل، شهدت متاجر البقالة بعض الانفراج، إذ تباطأ تضخم أسعار الغذاء إلى 3.1% من 3.9%. وجاء التراجع نتيجة انخفاض أسعار الخضروات الطازجة والدواجن ومنتجات الحبوب، بينما تسارع تضخم الفاكهة الطازجة إلى 6.1% بفعل ارتفاع أسعار التوت والبطيخ.

تشكل بيانات يوليو آخر قراءة للتضخم قبل قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة في الثاني من سبتمبر.