قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحدود الدنيا للجامعات الخاصة والأهلية 2026 .. تفاصيل تنسيق القبول والكليات المتاحة
أول رد فعل من الزمالك على قيمة صفقة حسام عبد المجيد
الأرصاد: تحسن في درجات الحرارة.. واستمرار المعدلات الطبيعية حتى نهاية الأسبوع
اتفاقية عدم الإفصاح.. تفاصيل أزمة جديدة بين الأهلي وغزل المحلة
عميد معهد البيئة الأسبق: 10 آلاف تمساح في مصر.. والكوبرا تنتشر بالمناطق الزراعية
هل وضع غصن أخضر على القبر يخفف عن الميت؟.. أمين الإفتاء يجيب
المسيرات.. حرب صامتة تهدد أمن أوروبا
نتنياهو يوافق على مقترح إنشاء مجموعتي عمل لنزع السلاح من غزة وتوفير المساعدات الإنسانية بالقطاع
تواصل سري بين واشنطن وطهران .. سمير فرج يكشف الدائر خلف الكواليس ويحذر من مفاجأة خطيرة
أنس بوخش يخرج عن صمته بشأن هشام جمال وليلى زاهر
تقنيات عالمية لكشف السموم الفطرية .. متبقيات المبيدات يعزز التعاون مع موريتانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تصل إلى 425 دينارا.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الأردن

عمرو دياب
عمرو دياب
سعيد فراج

يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في العقبة بالمملكة الأردنية، يوم 18 سبتمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب، طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، وجاءت أسعارها بين الفئات السعرية التالية: (90 دينار أردني، 135 دينار أردني، 200 دينار أردني، 225 دينار أردني، 265 دينار أردني، 325 دينار أردني، 425 دينار أردني). 

بوستر حفل عمرو دياب 

عمر دياب لولا البنات 

وقد تصدر الهضبة عمرو دياب تريند يوتيوب في الشرق الأوسط بكليب "لولا البنات".

وكشفت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على يوتيوب عن تصدر  “لولا البنات” تريند رقم 1 على يوتيوب في الشرق الأوسط، ومصر والإمارات والسعودية والكويت وليبيا وقطر.

كان الفنان عمرو دياب قد طرح الفيديو كليب الرسمي لأغنية “لولا البنات” عبر قناته الرسمية على يوتيوب والمنصات الرقمية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية منذ صدورها ضمن ألبومه الأخير “حبيتك”، حيث تصدرت قوائم الاستماع وتداولها الجمهور على نطاق واسع.

جدير بالذكر أن كليب "لولا البنات" إخراج طارق العريان، ومنذ طرحه حقق أصداء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجمع بين أصالة فولكلور الريف المصري، بجانب الحداثة وأجواء  الصيف بالساحل، في رؤية بصرية جذابة تمثل رسالة محبة وتقدير لصورة البنت المصرية من مختلف الطبقات الاجتماعية . 

وتعد “لولا البنات” واحدة من أبرز أغنيات ألبوم “حبيتك”، وهي من كلمات مصطفى البرنس، وألحان عمرو دياب، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ألبوم حبيتك 

يذكر أن البوم "حبيتك" هو الألبوم السادس والثلاثين في مسيرة الهضبة الممتدة لأربعين عامًا.

ويضم الألبوم 12 أغنية تعاون فيها الهضبة مع نخبة من الشعراء وهم : أيمن بهجت قمر ، تامر حسين، مصطفى حدوتة، روزام، أمير طعيمة، مصطفى البرنس، منة القيعي.

ومن الملحنين عمرو مصطفى، محمد يحيى، إيهاب عبد الواحد، نادر نور، وأدهم بهجت قمر.

والموزعين أحمد ابراهيم، عادل حقي، وأسامة الهندي.

أما هندسة صوت جميع أغنيات الألبوم وميكساج وماستر أمير محروس ، تسجيل الكورال شيري شكري ، تصوير فوتوغرافي الغلاف والأغاني كريم نور. 

ألبوم حبيتك عمر دياب الفنان عمرو دياب الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

ترشيحاتنا

رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية

وزير الصحة ينعي رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية

طفل في الـ12 من عمره يبهر السائحين بإتقانه 15 لغة

موهبة استثنائية في سن الـ12 .. طفل يبهر السائحين بالحديث بـ15 لغة بطلاقة

المهندس محمد ثروت، أمين شعبة الهندسة الكهربائية

اتحاد المهندسين العرب يعلن اختيار محمد ثروت عضوا بالمكتب الدائم

بالصور

المسيرات.. حرب صامتة تهدد أمن أوروبا

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل الريش المشوية في حلة الضغط.. وصفة سهلة ولحم طري بطعم شهي

ريش مشوية
ريش مشوية
ريش مشوية

بعد وفاة الفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل مرضه الساعات الأخيرة

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة

صبا مبارك تجمع بين الإناقة والأنوثة فى آخر ظهور لها

صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. وليد فاروق

د. وليد فاروق يكتب: عائشة بن أحمد.. عندما قادتني دراسة عن الوجه الإعلاني إلى اكتشاف ممثلة

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب : النصب الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

المزيد