قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طهران تتحدى واشنطن: لا نعترف بمهلة الـ60 يوما.. والمفاوضات فقدت جدواها
النار تلتهم الكرفانات .. حريق أمام نادي وادي دجلة في وصلة دهشور
رئيس لبنان: ملتزمون بتطبيق اتفاق الإطار.. وإسرائيل لن تحقق أهدافها بالقوة العسكرية
وزير التعليم: نسعى لوصول نسبة ضعف القراءة والكتابة بين طلاب المدارس لـ0%
نبيل فهمي : أطالب باتخاذ موقف دولي موحد إزاء مساعي إسرائيل لإفشال خارطة طريق غزة
محافظ المنيا يسلم 550 عقدا جديدا .. ويؤكد : التيسير على الجادين فى إنهاء ملفات التقنين
تراجع جديد للدولار في ختام تعاملات البنوك .. شوف وصل كام
غير مرخصة | الصحة تغلق عيادة قوام للتغذية العلاجية بالدقهلية
حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد 20%|وزير التعليم يحسم الجدل
الأرصاد : استمرار تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع
قيد اضطراري .. وثنائي على أبواب الرحيل | كيف أغلق الأهلي ملف الأجانب؟
بيوت مصرية تنتهي في لحظات خلف قضبان السجن وتحقيقات النيابة | تفاصيل مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خالد تاج الدين يروي كواليس انتقال أغنية « حلّي حلّي» من عمرو دياب إلى لطيفة

عمرو دياب - لطيفة - خالد تاج الدين
عمرو دياب - لطيفة - خالد تاج الدين
محمد سعيد

كشف الشاعر الغنائي خالد تاج الدين كواليس أغنية « حلّي حلّي »، التي طرحتها أمس المطربة لطيفة، موضحًا تفاصيل انتقال الأغنية من مشروع غنائي كان من المقرر أن يقدمه الفنان عمرو دياب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ما حدث لا يقلل من أي طرف، وأن علاقته بعمرو دياب ما زالت قائمة على المحبة والصداقة.

وأوضح خالد تاج الدين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن بداية الأغنية تعود إلى الملحن تامر علي، الذي صنع فكرة لحنية وطرحها على الفنانة لطيفة، التي طلبت منه كتابة كلماتها، ليقوم تاج الدين بكتابة الأغنية ويطلق عليها في البداية اسم «عاجبني»، قبل أن تختار لطيفة طرحها بعنوان «حلي حلي».

وأضاف تاج الدين أنه أحب الأغنية بعد الانتهاء من كتابتها، مشيرًا إلى أنه كان يتواصل بشكل مستمر مع عمرو دياب عبر تطبيق «واتساب» والمكالمات الهاتفية، فاستمع عمرو للأغنية، موضحًا: «سمعتهاله في لحظة ضعف وعجبته جدًا».

وأشار إلى أن عمرو دياب أخبره بعد يومين بأنه انتهى من تسجيل الأغنية، قبل أن يتولى الموزع عادل حقي توزيعها، حيث تواصل معه وسمعه التوزيع أيضًا، لتصبح الأغنية في تلك المرحلة ضمن الأعمال التي تم العمل عليها لصالح عمرو دياب.

وتابع خالد تاج الدين كاشفًا تفاصيل ما حدث لاحقًا: «في الآخر عرفت إن أغانيَّ اتشالت والغنوة مش موجودة»، مؤكدًا أن الفنانة لطيفة لم تكن تعلم بهذه التفاصيل، وأنه لا يحملها مسؤولية ما حدث، قائلًا وضاحكا: «وطبعًا ده ذنب لطيفة اللي ما كانتش تعرف كل الفيلم ده، ولو كانت عرفت أكيد ما كانتش نزلت الأغنية».

أغنية لطيفة

وأعرب الشاعر الغنائي عن سعادته بطرح الأغنية بصوت لطيفة، مشيدًا بأدائها، مؤكدًا أنها أضافت للأغنية وأظهرت جمالها، كما وجه إشادة بالملحن تامر علي، معتبرًا أن عودته بأغنية جديدة خلال موسم الصيف كانت إضافة مميزة.

وقال تاج الدين إن الأغنية بصوت لطيفة «مميزة»، مشيرًا إلى أن لحن تامر علي يمثل علامة مميزة، وأن صوت لطيفة أسهم بشكل واضح في إبراز جمال العمل، معربًا عن اعتزازه بالتعاون معها.

واختتم خالد تاج الدين حديثه بالتأكيد على أن الهدف من توضيحه هو الرد على تساؤلات الجمهور بشأن الأغاني التي كان يعمل عليها مع عمرو دياب خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الخلافات المهنية لا تؤثر على علاقتهما الشخصية، وقال: «عمرو دياب هيفضل حبيبي وأخويا مهما اختلفنا في الشغل سوا».

خالد تاج الدين الشاعر الغنائي خالد تاج الدين المطربة لطيفة عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

ترشيحاتنا

نرمين الفقي

مشروب نرمين الفقي للرشاقة.. مزيج من الزنجبيل والقرفة والكركم

أنغام

أنغام تبهر الجمهور بأناقتها في جدة

هند صبري

هند صبري تثير الجدل بفستان لافت في الساحل.. شاهد

بالصور

بعد وفاة الفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل مرضه الساعات الأخيرة

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة

صبا مبارك تجمع بين الإناقة والأنوثة فى آخر ظهور لها

صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

الموجة الحارة انكسرت.. حالة الطقس لمدة 4 أيام

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد