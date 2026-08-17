قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تسمح لطلاب 3 بكالوريا بتغيير المسار .. بشرط دراسة مواد التخصص
السماح لطلاب الدبلومة البريطانية والامريكية بدخول أولى بكالوريا..بهذه الشروط
مواد مسارات البكالوريا المصرية .. قرارات نهائية بشأنها الآن
قرار جديد من نادي الشرقية في مباراة إنبي والأهلي بـ الدوري
من يعوض السعيد وبيزيرا وشيكو بانزا عن الزمالك؟ وكيف يفكر معتمد جمال أمام الاتحاد؟
رسميا.. التفاصيل النهائية لنظام الدراسة والامتحانات لطلاب البكالوريا والثانوية العامة
حماس: دعوة ترمب لإسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة تأكيد على التزامه بمسار وقف إطلاق النار
شقيقة عمر محمد علي تكشف تفاصيل وفاته: رحل في منزله..خاص
بعد مقتل زوجته وشابين.. شقيق المتهم الثاني في حادث الشرف بسوهاج يكشف رواية جديدة عن ليلة الجـ ـريمة وفيديوهات الزوجة الفاضحة
بدء مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان تفاصيل البكالوريا واستعدادات الدراسة.. بعد قليل
«معلومات الوزراء»: التصنيع العالمي يدخل عصرًا جديدًا تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في 2026
موقف الزمالك القانوني من غياب خوان بيزيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منهم بيبرس.. أحمد ماهر يكشف عن أقرب الأعمال إلى قلبه.. فيديو

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد إبراهيم   -  
تصوير أحمد رمضان

كشف الفنان أحمد ماهر عن أقرب الأعمال الى قلبه الاى قدمها طوال مسيرته الفنية الحافلة بالكثير من الأدوار المختلفة والتى نالت استحسان الجمهور. 

وقال أحمد ماهر فى ندوة صدى البلد : أن جميع أعمالى قريبة لى وأحبها لان فى كل شخصية أدخل فى حالة عشق معها حتى تظهر على الشاشة. 

وأضاف أحمد ماهر : ولكن هناك عدد من الادوار التى اعتز بها منها أحمد البدوي وشخصية الظاهر بيبرس وأحمد عرابي وهذه الشخصيات لا يمكن ان تمحى من الذاكرة. 

تصريحات أحمد ماهر النارية 

من ناحية أخرى أطلق الفنان أحمد ماهر عددا من التصريحات النارية عن أبرز المحطات في مشواره الفني، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، عقب تكريمه في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري. 

وأعرب أحمد ماهر عن سعادته بالتكريم، مشيرا إلى أنه جاء متأخرا، رغم ارتباطه بالمسرح منذ الهواية والدراسة وحتى الاحتراف، وقال مازحا: "إزاي المسرح ينساني؟"، مؤكدا أنه يحمل لقب "فارس المسرح العربي"، وقدم عديدا من العروض التي تطلبت أداء مشاهد على ظهر الخيل فوق خشبة المسرح.

فيلم “ناصر 56”

وكشف ماهر عن كواليس مشاركته في فيلم "ناصر 56"، موضحا أنه وافق على الدور رغم ضعف الأجر، قائلا: "لما اتعرض عليا الدور قالوا لي الأجر ضعيف، وأنا من عشاق جمال عبد الناصر، ولولا عبد الناصر ما كانت أكاديمية الفنون التي صنعتني وصنعت جيلي، لذلك وقعت على الدور دون تردد".

وأشاد بالفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدا أنه قدم شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بذكاء شديد، معتبرا أن الفيلم يظل من أهم الأعمال التي يعتز بالمشاركة فيها طوال مسيرته الفنية.

وأوضح أحمد ماهر أنه من أبناء بولاق أبو العلا وليس من الصعيد، لافتا إلى أن إجادته للهجة الصعيدية جاءت بفضل دراسته الأكاديمية، حيث تعلم اللهجات والجمل التراثية القديمة، واستفاد منها في عدد من أعماله، من بينها مسرحية "صراخ الصمت". 

أحمد ماهر الفنان أحمد ماهر أعمال أحمد ماهر أفلام أحمد ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

ترشيحاتنا

نرمين الفقي

مشروب نرمين الفقي للرشاقة.. مزيج من الزنجبيل والقرفة والكركم

أنغام

أنغام تبهر الجمهور بأناقتها في جدة

هند صبري

هند صبري تثير الجدل بفستان لافت في الساحل.. شاهد

بالصور

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

الموجة الحارة انكسرت.. حالة الطقس لمدة 4 أيام

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

مستر كاراتيه وأرابيسك.. أهم أعمال الراحل عمرو محمد علي

وفاة عمرو محمد علي
وفاة عمرو محمد علي
وفاة عمرو محمد علي

الكرفس يعالج أمراضا عديدة منها "الصدفية والسرطان"

الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"
الكرفس يعالج امراض عديدة منها "الصدفية و السرطان"

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد