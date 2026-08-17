مستر كاراتيه وأرابيسك.. أهم أعمال الراحل عمرو محمد علي

غيب الموت اليوم الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.



وعانى الفنان عمرو محمد علي من مرض التصلب المتعدد، وهو مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتسبب له في تحديات صحية أثرت على حركته في الفترة الأخيرة.



وبدأ عمرو محمد علي مشواره الفني في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وشارك على مدار مسيرته في عدد من الأعمال الفنية، من بينها أفلام «مستر كاراتيه»، ومسلسلات «ريا وسكينة»، و«حواء والتفاحة»، و«حكايات مجنونة».



كما شارك في مسلسل «عيش أيامك» بطولة الفنان الراحل نور الشريف، والذي عرض عام 2004، إلى جانب عدد من الأعمال التي قدمها خلال مسيرته الفنية.