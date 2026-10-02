التضامن تبحث مع الجانب الفرنسي دعم إنشاء حضانة دامجة للأطفال ذوي الإعاقة بصعيد مصر

استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عزة عادل، نائب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، والسيدة ماديفي ترويه، رئيسة اتحاد الجالية الفرنسية بالخارج في مصر (UFE)، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الصلة بملفات العمل الاجتماعي، وفي مقدمتها دعم جهود دمج الأطفال ذوي الإعاقة وإتاحة خدمات الطفولة المبكرة.

وتناول اللقاء بحث مقترح دعم إنشاء حضانة دامجة للأطفال ذوي الإعاقة في إحدى مناطق صعيد مصر، في إطار رغبة الجانب الفرنسي في المساهمة في تنفيذ المشروع، الذي يستهدف تعزيز إتاحة خدمات التعليم المبكر والرعاية المتكاملة لجميع الأطفال، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومحفزة تدعم نموهم وتنمية قدراتهم دون تمييز.

وثمنت المهندسة مرجريت صاروفيم التعاون مع الجانب الفرنسي، مؤكدة أهمية تكامل الجهود بين الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز إتاحة الخدمات الاجتماعية، وضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم والرعاية والدمج المجتمعي.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية التوسع في نماذج الحضانات الدامجة، بما يتيح للأطفال ذوي الإعاقة فرصًا متكافئة للحصول على خدمات الطفولة المبكرة، ويسهم في بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في المجتمع منذ المراحل العمرية المبكرة.