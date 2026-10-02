قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيران أمسكت به.. نهاية مأساوية لعامل داخل مصنع كيماويات بـ 6 أكتوبر
مصر تستضيف منتدى العلمين إفريقيا وقمة النيباد لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري
الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات
أمطار قادمة.. غطاء سحابي فوق مناطق بالصحراء الغربية وشمال الصعيد
سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث
استشهاد قيادي كبير بوزارة الداخلية اليمنية
تضبط 60 مقرا سنويا.. التعليم العالي تُحذر الطلاب من الكيانات الوهمية وتكشف طرق التأكد من المعتمد منها
حالة حادة من الاكتئاب.. شاب ينهي حياته في بولاق الدكرور
تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال
نواف سلام: الحرب فُرضت علينا وأعادت لبنان إلى الوراء
بسبب «فيديو الاستغاثة».. وزيرة التضامن تحيل العاملين بوحدة زاوية عبد القادر بالإسكندرية للتحقيق
4 لاعبين في الأهلي استفادوا من توقف الدوري.. فرص جديدة أمام هؤلاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تبحث مع الجانب الفرنسي دعم إنشاء حضانة دامجة للأطفال ذوي الإعاقة بصعيد مصر

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي،  عزة عادل، نائب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، والسيدة ماديفي ترويه، رئيسة اتحاد الجالية الفرنسية بالخارج في مصر (UFE)، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الصلة بملفات العمل الاجتماعي، وفي مقدمتها دعم جهود دمج الأطفال ذوي الإعاقة وإتاحة خدمات الطفولة المبكرة.

وتناول اللقاء بحث مقترح دعم إنشاء حضانة دامجة للأطفال ذوي الإعاقة في إحدى مناطق صعيد مصر، في إطار رغبة الجانب الفرنسي في المساهمة في تنفيذ المشروع، الذي يستهدف تعزيز إتاحة خدمات التعليم المبكر والرعاية المتكاملة لجميع الأطفال، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومحفزة تدعم نموهم وتنمية قدراتهم دون تمييز.

وثمنت المهندسة مرجريت صاروفيم التعاون مع الجانب الفرنسي، مؤكدة أهمية تكامل الجهود بين الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز إتاحة الخدمات الاجتماعية، وضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم والرعاية والدمج المجتمعي.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية التوسع في نماذج الحضانات الدامجة، بما يتيح للأطفال ذوي الإعاقة فرصًا متكافئة للحصول على خدمات الطفولة المبكرة، ويسهم في بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم واندماجهم في المجتمع منذ المراحل العمرية المبكرة.

مرجريت صاروفيم وزيرة التضامن عزة عادل التجارة والصناعة الفرنسية في مصر مصر UFE الطفولة المبكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد

أحمد فتوح

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وإثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

ارشيفية

أنجبته من علاقة محرمة ووالده محبوس.. سقوط سيدة ألقت رضيعها أمام دار أيتام بالشيخ زايد

مصر

مبدأ المعاملة بالمثل.. مصر تعلن مستشار السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه

حالة الطقس

«شبورة وأمطار ورياح خماسينية».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الجمعة 2 أكتوبر

ترشيحاتنا

المتهم

بعد تنازلها عن القائمة.. زوج ينقض الاتفاق ويسرق سيارة زوجته بالبساتين

أرشيفية

فخ الذكاء الاصطناعي.. كواليس سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بصور فتيات

الحالة المرورية

تزامنا مع عطلة الأسبوع.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

بالصور

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد