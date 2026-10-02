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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: توقيع بروتوكولين للتعاون لتوسيع فرص التمكين والمشاركة لذوي الإعاقة

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس مجلس إدارة صندوق «قادرون باختلاف»، توقيع بروتوكولين للتعاون، يهدفان إلى توسيع فرص التمكين والمشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية.

ويجمع البروتوكول الأول بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة ساويرس، ويؤسس لإطار أوسع للتعاون في مجالات التمكين الاقتصادي، والتعليم والمنح، وبناء القدرات، والمشاركة المجتمعية، إلى جانب دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في معارض «ديارنا»، وتوسيع فرص وصولهم إلى الأسواق والفرص الاقتصادية.

أما البروتوكول الثاني، فيجمع بين صندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة ساويرس، ومهرجان الجونة السينمائي، بهدف تعزيز الإتاحة والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في المهرجان، والعمل على تطوير نموذج أكثر شمولًا يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتجربتهم في مختلف جوانب المهرجان، بدءًا من البيئة المكانية والمعلومات ووسائل التواصل، وصولًا إلى المنصات الرقمية والخدمات والبرامج وبعض عروض الأفلام.

ويُنفذ البروتوكول بالتعاون مع «توجزر انكلوسف» للدمج المجتمعي، بما يسهم في تعزيز الإتاحة والدمج لتشمل مختلف جوانب تجربة الأشخاص ذوي الإعاقة في المهرجان، من البيئة المكانية والمعلومات ووسائل التواصل إلى المنصات الرقمية والخدمات والبرامج.

ويمتد أثر هذا التعاون إلى ما هو أبعد من فعالية واحدة، من خلال العمل على تطوير الدليل الوطني للأنشطة والبيئات والفعاليات الثقافية الدامجة، ليكون أداة عملية تساعد المؤسسات الثقافية ومنظمي الفعاليات على تطبيق معايير الإتاحة والدمج بصورة أكثر منهجية، والاستفادة من التجربة وتوسيع نطاق أثرها.

وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق «قادرون باختلاف» توقيع بروتوكولين التمكين والمشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي

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