من هي الممثلة الأمريكية هايدن بانتير بعد وفاتها عن عمر 36 عاما

توفيت الممثلة الأمريكية هايدن بانتير، نجمة مسلسلي "Heroes" و"Nashville"، عن عمر ناهز 36 عاما، أي قبل أسبوع تقريبًا من عيد ميلادها، حيث وُلدت في 21 أغسطس من عام 1989.



وأكد والدها سكيب بانتير الخبر في بيان نُشر عبر ممثلتها الإعلامية، جاء فيه أنها "كانت نورًا استثنائيًا وقوة طبيعية جلبت محبة وفرحًا لا يُحصى لكل من عرفها، وللملايين الذين شاهدوها على الشاشة".



لم يعلن حتى الآن عن سبب الوفاة أو ظروفها بشكل رسمي، وأكدت ممثلتها الإعلامية كايسي كيتشن أن هناك تحقيقًا جاريًا في الواقعة.



بدأت بانتير مشوارها الفني وهي طفلة، قبل أن تحقق شهرة واسعة بأداء شخصية كلير بينيت في مسلسل "Heroes"، ثم جسدت شخصية جولييت بارنز في "Nashville"، والتي رُشحت عنها لجائزتي غولدن غلوب. كما شاركت في أفلام مثل "Remember the Titans" و"Scream"، وكان آخر أعمالها فيلم "Sleepwalker".



هايدن بانتير Hayden Panettiere هي ممثلة ومغنية أمريكية، تميزت في أدوار تجمع بين القوة والهشاشة والانفعالات النفسية، وهو ما ظهر بوضوح في شخصية جولييت بارنز، التي كانت من أكثر أدوارها عمقاً وشهرة. كما تميزت بقدرتها على الغناء إلى جانب التمثيل، وكان ذلك واضحاً بصورة خاصة في مسلسل Nashville؛ حيث أدّت شخصية المغنية جولييت بارنز (Juliette Barnes) وقدّمت عدداً من الأغاني ضمن أحداث المسلسل. وحصل أداؤها على ترشيحين لجائزة جولدن جلوب.



ولعل أبرز ما ميّز هايدن بانتير هو تنوُّع مواهبها واستمراريتها الفنية منذ الطفولة، وقدرتها على الجمع بين التمثيل والغناء، إلى جانب حضورها القوي في الأدوار التليفزيونية والسينمائية. وقد تركت، رغم رحيلها المبكر، مسيرة فنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

تحدثت بانتير خلال السنوات الماضية بصراحة عن معاناتها مع الإدمان واكتئاب ما بعد الولادة، وتناولت هذه التجارب بالتفصيل في مذكراتها "This Is Me: A Reckoning"، الصادرة في مايو 2026. كما كانت والدة لابنتها كايا، من علاقتها السابقة بالملاكم ولاديمير كليتشكو.