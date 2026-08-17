أفضل أيامي ..يارا السكري تخطف الأنظار علي البحر

شاركت الفنانة يارا السكري، صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت يارا السكري بإطلالة لافتة وسط أجواء البحر والطبيعة الساحرة،و علقت كاتبه: افضل أيامي دائما علي البحر.



وكانا قد تحدثت الفنانة يارا السكري عن مشاركتها في فيلم صقر وكناريا، قائلة: أول مرة اشتغل مع محمد إمام وشيكو ولكن في العمل كان هناك تعاون وروح حلوة.



وأضاف الفنان أكرم حسني، خلال حواره ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، :"محمد إمام وشيكو الاتنين دمهم خفيف والكيميا بين فريق عمل الفيلم حلوة وهيكسروا الدنيا".



