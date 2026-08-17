شقيقة عمر محمد علي تكشف تفاصيل وفاته: رحل في منزله..خاص

رحل عن عالمنا الفنان عمر محمد علي، اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وسط حالة من الحزن بين أسرته ومحبيه وزملائه في الوسط الفني.

وكشفت شقيقة الفنان الراحل، عمرو محمد علي في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن عمر محمد علي توفي داخل منزله عقب تعرضه لوعكة صحية، مشيرة إلى أن الأسرة تعيش حاليًا حالة من الحزن، وأنه جارٍ الانتهاء من إجراءات تغسيل الجثمان استعدادًا لتشييعه.

وأضافت شقيقته أن موعد الجنازة والعزاء لم يتم تحديده حتى الآن، مؤكدة أن الأسرة ستعلن التفاصيل الخاصة بمراسم الجنازة والعزاء فور الاستقرار عليها.

وكان خبر وفاة الفنان عمر محمد علي قد أثار حالة من الحزن بين محبيه، خاصة أنه قدم خلال مسيرته عددًا من الأعمال الفنية التي تركت بصمة لدى الجمهور.

وتنتظر أسرة الفنان الراحل الانتهاء من الإجراءات اللازمة قبل الإعلان رسميًا عن موعد ومكان الجنازة والعزاء، على أن يتم إبلاغ الأهل والأصدقاء ومحبيه بالتفاصيل في وقت لاحق.

يُذكر أن عمر محمد علي كان قد ظهر في وقت سابق وتحدث في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري عن علاقته بعدد من نجوم الوسط الفني، وكشف عن استمرار سؤال الفنان أشرف زكي والفنانة عفاف شعيب عنه، وهو ما يعكس العلاقات الطيبة التي جمعته بزملائه داخل الوسط الفني.

ومن المقرر أن تعلن أسرة الفنان الراحل خلال الساعات المقبلة عن موعد الجنازة والعزاء، وسط دعوات من محبيه له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.



يذكر أن غيب الموت اليوم الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.

وعاني الفنان عمرو محمد علي من مرض التصلب المتعدد، وهو مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتسبب له في تحديات صحية أثرت على حركته في الفترة الأخيرة.

كان الفنان الفنان أحمد العوضي قد استجاب قبل ساعات لمناشدة والدة الفنان عمرو محمد علي، التي طلبت منه مساعدة نجلها في العودة الى العمل الفني بعد سنوات من الغياب، مؤكداً أنه سيمنحه فرصة للمشاركة معه خلال الفترة المقبلة



وجاءت استجابة أحمد العوضي عقب المناشدة التي وجهتها والدة عمرو محمد علي، مطالبةً بمنح نجلها فرصة للعودة الى التمثيل، حتى لو من خلال مشهد بسيط أو دور صامت، في ظل الظروف التي يمر بها.



كانت والدة الراحل وجهت استغاثة خلال الساعات الماضية مشيرة إلى أن نجلها أصبح غير قادر على الوقوف أو الحركة بمفرده.