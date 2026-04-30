قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
29.4 مليار دولار في 8 أشهر | خبير اقتصادي يكشف أسباب وأهمية زيادة تحويلات العاملين بالخارج
دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة
وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة بسبب حرب إيران
1500 جنيه.. تعرف على موعد صرف منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة
الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي ببطولة كأس مصر والرباعية
تصريح صادم من رئيس الأركان الأمريكي : روسيا متورطة في دعم إيران عسكريًا
رجال يد الأهلي يتوج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأوليمبي
منذ 26 أبريل الماضي.. الطفل معاذ يتغيب عن منزله في حلوان ووالده يستغيث لعودته
أزمة وفد الاتحاد الإيراني في كندا قبل كأس العالم 2026.. انسحاب مفاجئ وخلاف دبلوماسي مع سلطات الهجرة
رئاسة الحرمين تسجل أكثر من 5 ملايين مستفيد من خدماتها الرقمية منذ مطلع 1447هـ
ادعوا له بالرحمة.. وفاة عمرو النقلي نائب رئيس بنك مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أهداه كرسي كهربائي | عمرو محمد علي: أشكر أشرف عبد الباقي على دعمي في مرضي .. خاص

أوركيد سامي

طمأن الفنان عمرو محمد علي جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، مؤكدًا أنه بخير ويواصل التعامل مع ظروفه المرضية بروح إيجابية.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري أعرب علي عن امتنانه الكبير للدعم الذي يتلقاه من زملائه في الوسط الفني. 

وقال علي إنه يشعر بحالة جيدة في الوقت الحالي، موجهًا رسالة شكر خاصة للفنان أشرف عبد الباقي، الذي حرص على دعمه معنويًا وعمليًا، حيث أهداه كرسيًا كهربائيًا يساعده على الحركة والتنقل بسهولة أكبر، في لفتة إنسانية لاقت تقديرًا واسعًا بين متابعيه. 

كما وجّه الشكر إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مشيدًا بدعمه المستمر وحرصه على متابعة حالته الصحية بشكل دائم، إلى جانب الفنانة عفاف شعيب، التي تحرص على التواصل معه والاطمئنان عليه بشكل متواصل.

يعاني الفنان عمرو محمد علي من مرض التصلب المتعدد، وهو مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وقد تسبب له في تحديات صحية أثرت على حركته في الفترة الأخيرة، إلا أنه يواجه هذه الظروف بدعم من المقربين وزملائه في الوسط الفني. 

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد روح التضامن التي يتمتع بها الوسط الفني، حيث يحرص العديد من النجوم على دعم زملائهم في الأوقات الصعبة، سواء من خلال المساندة المعنوية أو تقديم المساعدة المباشرة، في صورة تعكس العلاقات الإنسانية القوية التي تجمع بينهم. 

يحظى الفنان عمرو محمد علي بمحبة كبيرة من جمهوره، الذي عبّر عن دعمه له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له الشفاء العاجل واستعادة نشاطه الفني، في ظل مسيرته التي قدّم خلالها عددًا من الأعمال التي تركت بصمة لدى المشاهدين.

عمرو محمد علي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

