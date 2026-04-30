الزمالك يحتفل بعيد ميلاد حسام عبد المجيد

هنأت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على فيس بوك، حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعيد ميلاده الـ25، الذي يوافق اليوم الخميس، إذ يعد اللاعب من مواليد 30 أبريل عام 2001.



ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك، صورة لحسام عبد المجيد، وعلقت عليها: "يحتفل لاعبنا حسام عبد المجيد بعيد ميلاده اليوم، عيد ميلاد سعيد".

مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، في تمام الثامنة مساء غدٍ الجمعة الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب.

وتُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري.

اشتعال المنافسة على لقب الدوري

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة الرابعة من مرحلة التتويج، خاصة عقب تعادل الزمالك سلبيًا مع إنبي، وفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

يواصل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من قوة المنافسة في الجولات المقبلة.