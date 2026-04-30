تفاصيل شروط وأركان الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وفاة إمام مسجد بالإسماعيلية إثر تعرضه لحادث أثناء ذهابه لعمله
سماء الشرق الأوسط تحت الحظر .. الاتحاد الأوروبي يمدد تحذير السفر إلى إسرائيل
حقنوهما بالكلور ودماء فاسدة.. اعترافات صادمة للجدتين والعمة في قتل رحيم وإصابة رحمة بالصف
29.4 مليار دولار في 8 أشهر | خبير اقتصادي يكشف أسباب وأهمية زيادة تحويلات العاملين بالخارج
دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة
وكالة الطاقة الدولية: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة بسبب حرب إيران
1500 جنيه.. تعرف على موعد صرف منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة
الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي ببطولة كأس مصر والرباعية
تصريح صادم من رئيس الأركان الأمريكي : روسيا متورطة في دعم إيران عسكريًا
رجال يد الأهلي يتوج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأوليمبي
منذ 26 أبريل الماضي.. الطفل معاذ يتغيب عن منزله في حلوان ووالده يستغيث لعودته
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

29.4 مليار دولار في 8 أشهر | خبير اقتصادي يكشف أسباب وأهمية زيادة تحويلات العاملين بالخارج

تحويلات المصريين في الخارج
تحويلات المصريين في الخارج
قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال ثمانية أشهر من العام المالي الحالي 2025/2026 محققة قفزة غير مسبوقة في الفترة من يوليو وحتى فبراير فقد ارتفعت بمعدل 28% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2024/2025، وسجلت خلال شهر فبراير الماضي فقط نحو 3.8 مليار دولار وهو من أعلى المستويات الشهرية التي حققتها تحويلات العاملين بالخارج.

ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج

وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة، الأسباب والعوامل التي ساهمت في ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وتحقيقها قفزة تاريخية رغم التوترات الجيوسياسية خلال الشهور الماضية، وأشار إلى أن أهم هذه الأسباب نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصارف الرسمية.

وأضاف أن ذلك ساهم في زيادة ثقة المصريين العاملين بالخارج في الاقتصاد الوطني وزادت تحويلاتهم من أجل الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استدامة استقرار سعر صرف الدولار في البنوك.

ثاني أهم مصدر من مصادر دخل الدولة

وأشار غراب، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات، مضيفا أن استمرار زيادتها ساهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والذي بلغ نحو 52.831 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ما ساهم في الاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد.

وأوضح أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة النقد الأجنبي بالجهاز المصرفي وهذا يساهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار تدريجيا، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وذلك يساهم في زيادة المعروض من السلع بالأسواق واستقرار سعرها وتراجعه تدريجيا واستدامة تراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي.

تسهيل التحويلات المالية للعاملين بالخارج

واختتم الخبير الاقتصادي، أن تسهيل التحويلات المالية للعاملين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج.

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس

4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

نجم الزمالك السابق : الأهلي قادر على الفوز بأي تشكيل في القمة

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد حسام عبد المجيد

أحمد ناجي يرد على المشككين : فوقوا .. الأهلي لا ينهار

دواء واعد جديد في علاج سرطان البنكرياس.. يضاعف فرص النجاة

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

فوائد مذهلة لمسحوق الكاكاو .. 9 أسباب تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي

فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

