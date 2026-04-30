كوبرا ضخمة تبث الذعر في قرية بالسنطة .. والحماية المدنية تتدخل

في لحظات تحولت فيها السكينة إلى خوف، عاش أهالي إحدى قرى مركز السنطة بمحافظة الغربية حالة من الذعر، بعد ظهور أفعى كوبرا ضخمة أعلى إحدى الأشجار، في مشهد نادر ومقلق هدد سلامة المواطنين، ودفع الجهات المختصة للتحرك السريع لاحتواء الموقف.

ومن جانبه، قال الحاج جميل: "كنا قاعدين بشكل طبيعي، وفجأة سمعنا صراخ من ناحية الشجرة، والناس بتقول في تعبان ضخم ظاهر فوقها، أول ما شوفناه اترعبنا، خصوصًا إن حجمه كان كبير جدًا ومخيف، ومحدش قدر يقرب من المكان".

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن "الأهالي بدأوا يبعدوا فورًا، خاصة خوفًا على الأطفال، وكانت حالة من الذعر مسيطرة على الكل. فضلنا واقفين من بعيد نتابع، ومفيش حد كان عارف يتصرف لحد ما تم إبلاغ الحماية المدنية".

واختتم: “بمجرد وصولهم، فرضوا كردون أمني ومنعوا أي حد يقرب، وتعاملوا مع الثعبان بحذر شديد لحد ما سيطروا عليه. الحمد لله الموقف انتهى من غير إصابات، لكن كانت لحظات صعبة جدًا علينا كلنا”.