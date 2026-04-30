في ظروف غامضة .. تفاصيل العثور على جثة شاب مقتول بالزراعات بملوي

ينشر صدى البلد التفاصيل الكاملة للعثور على جثة شاب داخل الزرعات بمركز ملوي جنوب المنيا في ظروف غامضة، وتم نقل الجثمان الي مشرحة المستشفي للعرض علي الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تتضمن العثور علي جثة شاب داخل إحدى الزراعات بمركز ملوي، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الأسعاف علي الفور الي موقع الحادث، وتبين أن الجثمان لشاب يدعي «محمود. م. ن » 33 سنه مقيم بمدينة ملوي، وتم نقله الي مشرحة المستشفي التخصصي للعرض علي الطبيب الشرعي.

وقام فريق البحث الجنائي بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، مع الاستماع لأقوال الشهود من الأهالي بمحيط مسرح الجريمة، واهلية الشاب وتفريغ الكاميرات لتحديد والتوصل الي الجاني، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.