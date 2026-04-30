نهى عابدين: طفولتي مكانتش سعيدة.. ووفاة والدي بدري غيرت حياتي

حلت الفنانة نهى عابدين ضيفة على الإعلامية يمنى بدراوي، في برنامج ورقة بيضا المذاع عبر قناة قناة النهار، حيث كشفت عن العديد من كواليس مشوارها الفني وأسرار حياتها الشخصية.

وأكدت نهى عابدين أنها حققت نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان 2026، مشيرة إلى سعادتها بالتعاون مع الفنان ماجد الكدواني في مسلسل «كان يا ما كان»، قائلة: “أنا من جمهوره وبحبه جدًا، والتجربة معاه كانت مبسوطة جدًا على المستوى الشخصي، وهو إنسان مبهر”.

وعن اختياراتها الفنية، أوضحت أنها لا تتعاطف مع الشخصيات التي تقدمها، لكنها تحب مسلسل «سوسو» رغم تخوفها منه في البداية، مشيرة إلى أن الانتقادات التي طالت الدور بسبب الجرأة لم تؤثر عليها، مؤكدة: “مفيش مشكلة أقدم أي دور حتى لو فيه جرأة طالما هيضيفلي فنيًا”.

وأضافت أنها تهتم بترتيب اسمها على التتر باعتباره حقًا معنويًا، مشددة على أنها تضع كل الاتفاقات قبل الدخول في أي عمل، قائلة: “لو الاتفاقات ما تنفذتش بسيب الشغل فورًا”.

وكشفت نهى عن رؤيتها للوسط الفني، مؤكدة أن الجميع زملاؤها لكنها لا تمتلك صداقات قوية داخله، مضيفة: “الصحوبية ملهاش علاقة بالشغل، والترشيح لازم يكون على أساس الشغل مش العلاقات”.

وعن مشاركتها في مسلسل «العتاولة»، أشادت بالنجاح الكبير للجزء الأول، موضحة أنها لم تشارك في الجزء الثاني لأن الدور لم يكن موجودًا من الأساس على الورق، كما أشادت بتعاونها مع الفنان طارق لطفي، مؤكدة أنه كان داعمًا لها خلال العمل.

نهى عابدين ومنى زكي

كما تحدثت عن تجربتها مع الفنانة منى زكي في مسلسل «تحت الوصاية»، مؤكدة أن العمل كان قريبًا من الواقع، وأن شخصياته تشبه نماذج حقيقية في حياتها، إلى جانب إشادتها بالنجم يحيى الفخراني الذي نصحها بالتركيز في اختياراتها الفنية.

وعلى الصعيد الشخصي، كشفت نهى عابدين عن تفاصيل مؤثرة من طفولتها، مؤكدة أنها لم تكن سعيدة، خاصة بعد وفاة والدها وهي في سن الخامسة، وهو ما جعلها تتحمل المسؤولية مبكرًا وتعتمد على نفسها.

كما تطرقت إلى حياتها العاطفية، مؤكدة أنها تزوجت في سن صغير بسبب الحب، لكن التجربة لم تستمر، مشيرة إلى أن قرار الانفصال كان مشتركًا، وأنها تعرضت للخيانة لاحقًا، قائلة: “خيانة الصديق أصعب من خيانة الزوج”.

وأكدت أنها لا تفكر حاليًا في الزواج مرة أخرى، وترفض فكرة أن تكون زوجة ثانية، لكنها قد تقبل بزواج سري للحفاظ على خصوصيتها، لافتة إلى أنها لا تمنح ثقتها بسهولة لأي شخص.

واختتمت حديثها بالتأكيد على رضاها عن مشوارها الفني حتى الآن، مشيرة إلى أنها تسعى دائمًا لتقديم أدوار مختلفة ومؤثرة، حتى لو كانت مساحتها صغيرة، طالما تضيف إلى رصيدها الفني.