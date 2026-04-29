د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

في خضم التصعيد الجيوسياسي المتسارع في منطقة الشرق الأوسط، تبرز معادلة معقدة يمكن تلخيصها في عنوان واحد: “النفط في الخليج كيف يمكن تصريفه الي الأسواق العالمية إذا ظل إغلاق المضيق والحصار البحري الأمريكي " هذه المعادلة لا تعكس فقط صراعًا عسكريًا أو خلافًا سياسيًا، بل تمثل شبكة مصالح استراتيجية عميقة تتجاوز الشعارات المعلنة، وتكشف عن أهداف خفية تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها من خلال إدارتها للصراع مع إيران.

من الناحية الظاهرية، تطرح الولايات المتحدة حربها أو ضغوطها على إيران باعتبارها جزءًا من استراتيجية تهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي وتعلن ذلك واضحا ،غير أن قراءة أعمق لمسار المفاوضات بين الطرفين تكشف أن المسألة لم تكن مجرد تفاوض تقليدي بين ندّين، بل أقرب إلى فرض شروط إلزامية تحمل طابع “الفرمان”، حيث سعت الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل توجهات دونالد ترامب، إلى تقديم تصور تفاوضي يُراد لإيران أن تقبله من موقع الضعف، بما يعكس حالة استسلام سياسي وليس اتفاقًا متوازنًا.

لكن ما يحدث على الأرض يتجاوز الملف النووي بكثير. فالحرب، وإن كانت تُدار عسكريًا في ظاهرها، تحمل في طياتها أهدافًا أخرى أكثر عمقًا. من بين هذه الأهداف إعادة تشكيل ميزان القوى في منطقة الخليج العربي، والتحكم في شريان الطاقة العالمي الذي يغذي الاقتصادات الكبرى. فالنفط والغاز القادم من الخليج لا يمثلان فقط مصدر دخل لدول المنطقة، بل يشكلان عصبًا حيويًا لاقتصادات دول صناعية كبرى مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.

وهنا يطرح تساؤل جوهري: لماذا قد تسعى الولايات المتحدة إلى إضعاف اقتصادات دول حليفة لها مثل اليابان وكوريا الجنوبية؟ الإجابة تكمن في مفهوم “إعادة ضبط التبعية”. فواشنطن لا تسعى فقط إلى الحفاظ على التحالفات، بل إلى إعادة تشكيلها بحيث تصبح هذه الدول في حالة اعتماد أكبر على القرار الأمريكي، سواء في تأمين الطاقة أو في التوجهات الاقتصادية والاستراتيجية. أما بالنسبة للصين، المنافس الأكبر، فإن تعطيل سلاسل إمداد الطاقة يمثل أداة فعالة لإبطاء عجلة نموها الاقتصادي، وتقليص قدرتها على التوسع الصناعي العالمي.

في هذا السياق، تتحول منطقة الخليج إلى ساحة مركزية لإدارة هذا الصراع. فمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو ثلث تجارة النفط العالمية، يصبح نقطة الاختناق الاستراتيجية. ومع تصاعد التوتر، تتزايد المخاوف من قيام إيران باستخدام أدوات مثل زرع الألغام البحرية أو تعطيل الملاحة، وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية.

في المقابل، تطرح الولايات المتحدة نفسها كضامن رئيسي لأمن الملاحة في الخليج، من خلال نشر قوات بحرية ضخمة، وتسيير دوريات عسكرية، وفرض نوع من السيطرة غير المباشرة على حركة السفن. وهنا تتشكل معادلة جديدة: أي برميل نفط أو شحنة غاز تمر عبر المضيق تصبح، بشكل أو بآخر، خاضعة لمعادلة “الموافقة الأمنية”، سواء كانت مباشرة أو ضمنية.

هذه المعادلة تضع دول الخليج أمام واقع جديد، حيث يصبح أمنها القومي مرتبطًا بشكل متزايد بالوجود العسكري الأمريكي. السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، والبحرين تجد نفسها في موقف يتطلب الاعتماد على الولايات المتحدة كضامن أساسي للحماية من التهديدات الإيرانية، سواء داخل الخليج أو في محيط بحر العرب.

غير أن هذا “الأمن” له تكلفة باهظة. فالتقديرات تشير إلى أن حجم الإنفاق العسكري اليومي المرتبط بتأمين المنطقة قد يتجاوز ملياري دولار، تشمل تشغيل الأساطيل، وتحريك الطائرات، ونشر الأنظمة الدفاعية وكاسحات الغام . والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: من يدفع هذه الفاتورة؟ الإجابة الواضحة هي أن الدول الخليجية، بشكل مباشر أو غير مباشر، تتحمل الجزء الأكبر من هذه التكاليف، سواء من خلال صفقات السلاح، أو الاتفاقيات الأمنية، أو الدعم اللوجستي.

وهكذا، تتبلور معادلة “النفط مقابل التأمين”: تدفق مستمر للنفط والغاز من الخليج إلى الأسواق العالمية، مقابل ضمانات أمنية تقدمها الولايات المتحدة، ولكن بثمن اقتصادي وسياسي مرتفع. هذه المعادلة تعيد إنتاج نمط من العلاقات الدولية قائم على تبادل المصالح، لكنه في الوقت ذاته يكرّس نوعًا من الاعتماد طويل الأمد.

أما على مستوى الاقتصاد العالمي، فإن استمرار هذا الوضع يحمل تداعيات خطيرة. فمع أي اضطراب في إمدادات الطاقة، ترتفع أسعار النفط بشكل حاد، وقد تصل إلى مستويات تتجاوز 150 دولارًا للبرميل. هذا الارتفاع لا يؤثر فقط على تكلفة الوقود، بل يمتد ليشمل كافة قطاعات الاقتصاد، من النقل إلى الصناعة، وصولًا إلى الزراعة.

ومن أخطر هذه التداعيات ما يتعلق بسوق الغذاء العالمي. فالأسمدة، التي تُعد عنصرًا أساسيًا في الإنتاج الزراعي، تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمادة خام. ومع ارتفاع أسعار الغاز أو نقص إمداداته، تتراجع القدرة الإنتاجية لمصانع الأسمدة، ما يؤدي إلى انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار. النتيجة النهائية هي زيادة تكلفة الغذاء، وارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم الأزمات الاقتصادية في الدول النامية.

في ظل هذه المعطيات، يصبح العالم أمام معادلة معقدة: أمن الطاقة لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سياسية واستراتيجية بامتياز. ومع استمرار التوتر في الخليج، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يمكن إعادة التوازن إلى هذه المعادلة، أم أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من الصراعات التي تُدار تحت عنوان “النفط مقابل الأمن”؟

وعلي ذلك المضمون يمكن القول إن ما يجري في الخليج ليس مجرد صراع إقليمي، بل هو جزء من إعادة تشكيل النظام العالمي، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية، وتُعاد صياغة مفاهيم السيادة والتحالفات في ضوء معادلات الطاقة والأمن.

وإلى تكملة قادمة..