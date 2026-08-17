كريم الحسيني ناعيا عمرو محمد علي: روحت عند اللي أحن من الدنيا القاسية

نعي الفنان كريم الحسيني الفنان الراحل عمرو محمد علي، معبرا عن حزنه الشديد لرحيله، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

و كتب كريم الحسيني عبر إنستجرام:ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنه يا عمرو ويجعل فترة مرضك في ميزان حسناتك يارب ويصبر والدتك وأهلك يارب.

و أضاف : كنت حبيب الكل يا حبيبي .. أمي كانت بتحبك وكل اللي كان بيشوفك كان بيحبك ،روحت عند اللي أحن مننا كلنا وأحن من الدنيا القاسيه عليك .

و تابع : كان نفسي أعملك حاجات كتير تسعدك .. يمكن أكون ملحقتش أعمل حاجات كتير .. بس هاعملك أكثر من دلوقتي بالدعاء والفاتحه باستمرار والصدقه علي روحك ،إرتاح يا حبيبي .. مع السلامة ياطيب، نسألكم الفاتحه له والدعاء.

ورحل عن عالمنا الفنان عمرو محمد علي، اليوم الاثنين، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك بعد رحلة طويلة مع المرض، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته ومحبيه وزملائه في الوسط الفني.

وأعلنت أسرة الفنان الراحل خبر وفاته، فيما تستعد حاليًا لإنهاء الإجراءات الخاصة بتجهيز الجثمان، تمهيدًا لتشييعه ودفنه.

وتعيش أسرة الفنان الراحل حالة من الحزن عقب وفاته، فيما تستعد لإنهاء إجراءات تغسيل الجثمان وتجهيزه قبل التوجه إلى الجنازة

جاءت وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد سنوات من المعاناة مع المرض، حيث كان يعاني من مرض التصلب المتعدد، وهو مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتسبب في تدهور حالته الصحية وتأثر قدرته على الحركة خلال السنوات الأخيرة.