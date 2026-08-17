المسيرات.. حرب صامتة تهدد أمن أوروبا

بدأت المسيرات التي اعتادت سماء كييف وموسكو أن تعرفها جيدا، تعبر خطوطا كانت حتى وقت قريب تبدو أكثر صلابة من أن تخترقها أجنحة بلا طيار، تقترب من الحدود، تعبرها، وهنا تبدأ القصة الأخطر، فالمسيرة التي تخترق الحدود لا تحمل بالضرورة رأسا حربيا فقط بل تحمل معها احتمال التصعيد.

تكرار حوادث الاختراق للجناح الشرقي للناتو

من بولندا إلى رومانيا ومن لاتفيا إلى بقية الجناح الشرقي للناتو، تتكرر حوادث اختراق أو اقتراب مسيرات من المجال الجوي للحلف، بينما ترتفع في العواصم الأوروبية أصوات الاتهام والتحذير من روسيا.

لاتفيا.. اختراق متكرر للمسيرات

في لاتفيا، أعلنت السلطات في مايو أن مسيرات دخلت المجال الجوي من اتجاه روسيا، سقطت اثنتان داخل الأراضي اللاتفية بينما عبرت ثالثة المجال الجوي وغادرته، وفي أغسطس أسقطت مقاتلات تابعة للناتو مسيرة أخرى قالت لاتفيا إنها دخلت مجالها الجوي نتيجة للحرب الإلكترونية الروسية، وبذلك أصبح هناك اختراق متكرر للمسيرات لأجواء البلاد.

رومانيا.. القرب من ساحات القتال

أما رومانيا، فأصبحت بدورها واحدة من أكثر النقاط حساسية في هذه المعادلة، ليس فقط بسبب تكرار حوادث المسيرات وإنما لقربها من ساحات القتال الأوكرانية ومنطقة البحر الأسود، ففي أغسطس عثرت السلطات الرومانية على مسيرتين قرب مشروع الغاز البحري نيبتون ديب، وتم تدميرهما بينما ظل مصدرهما غير محسوم، وأكدت أوكرانيا أنهما ليستا أوكرانيتين.

بولندا.. خط المواجهة مع الحرب



وفي بولندا، تبدو المسألة أكثر حساسية، فوارسو تقع على خط المواجهة الجغرافي مع الحرب الأوكرانية، وأي جسم جوي روسي أو أوكراني ينحرف باتجاه الأراضي البولندية يمكن أن يحول لحظة عسكرية إلى أزمة سياسية، وفي يوليو أعلنت بولندا أن صاروخا روسيا دخل مجالها الجوي وسقط داخل أراضيها.

بلغاريا.. نيران أوكرانية صديقة

ثم جاءت بلغاريا أيضا لتضيف حلقة جديدة إلى السلسلة، عندما دخلت مسيرة في أغسطس يرجح أنها (أوكرانية) مجالها الجوي قادمة من رومانيا، وانفجرت قرب خط أنابيب للغاز في حادث قالت السلطات إنه لم يكن متعمدا، وهنا تتكشف مفارقة الحرب الجديدة، فليس كل ما يعبر الحدود هدف معادي، لكنه قد يتحول إلى أزمة.

استخدام المسيرات لاختبار دفاعات الناتو



وتتزايد المخاوف في العواصم الأوروبية من أن تكون روسيا تستخدم المسيرات والوسائل الهجينة لاختبار دفاعات الناتو ومعرفة نقاط الضعف في شبكاته الجوية والإلكترونية ودراسة الطريقة التي يتصرف بها الحلف عند تعرض مجاله الجوي للخرق، وفي ظل تكرار حوادث اختراق الأجواء بدأت دول أوروبية تعزيز قدراتها الرادارية والدفاعية وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرة دول الناتو على رصد المسيرات منخفضة الارتفاع والتعامل معها.

تكتسب حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا أهمية استراتيجية كبيرة لدى الطرفين كونها قادرة على اختراق الحدود في هدوء وخفاء وضرب أهدافها بسرعة ودقة، فهل تكون المسيرات نقطة اشتعال لحرب مؤجلة بين روسيا وأوروبا أم أن للسماء رأيا آخر.