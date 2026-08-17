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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء .. جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب ممنوعات | صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، برئاسة يوسف فؤاد رئيس الادارة المركزية لجمارك الركاب من ضبط 3 محاولات لتهريب عدد من أقراص الأدوية المخدرة والأسلحة البيضاء والصواعق ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة. 

المحاولة الأولى كانت فى الإدارة الأولى برئاسة أحمد عمر كحك نائب مدير الإدارة الاولي وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على رحلة طائرة الخطوط الفرنسية رقم AF0570 القادمة من باريس ، اشتبه أحمد عطا الله رئيس قسم باللجنة الجمركية في أحد الركاب الاجانب أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

 وتم تمرير الامتعة علي جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة أحمد سيد عبد العزيز مأمور الفحص ومحمد فايد رئيس القسم تحت إشراف سامح سيد عيد مدير إدارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه. بالعرض على محمد عادل أبو زيد مدير الحركة قام بتكليف حسام مجدي سمير ، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 11 مطواه و 12 صاعق كهربائي محظور حيازته طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954. 

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثانية برئاسة صبحى ربيع مدير الإدارة ، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط الاماراتية رقم 921 القادمة من دبي ، اشتبه وليد علي حجاج رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية اثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية. وتم تمرير الامتعة علي جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة أحمد محمد جبر مأمور الفحص و أسامة احمد عبد العزيز ويوسف حامد رئيسا قسم الفحص بالاشعة، تحت إشراف طاهر خفاجي مدير إدارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

 بالعرض على أحمد صبري مدير الحركة قام بتكليف نيرة ناصر مامور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 170 قطعة من أذرع البلاي استيشن وعدد 168 قطعة مكياج . وكانت المحاولة الثالثة والأخيرة فى الإدارة الرابعة برئاسة أحمد عبدالهادى مدير الإدارة ، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة NEOS للطيران رقم NO1930 القادمة من ميلان اشتبه محمد جاد عفيفي مأمور الجمرك المعين بلجنة الخط الأخضر في أحد الركاب المصريين عند خروجه بحقائبه بسؤاله عما تحتوي حقائبه فأجاب بأنها فارغة. تم تمرير الامتعة علي جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة مينا فهيم مأمور الفحص ويوسف مسعد رئيس القسم تحت إشراف طاهر خفاجي مدير إدارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه. 

بالعرض على حافظ منشاوي مدير الحركة قام بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب ، فتبين وجود سماعة صوتية كبيرة محكمة الغلق بداخلها لفائف تحتوي علي عدد 47 شريط أدوية مخدرة بإجمالى 656 قرص مخدر . وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي أرقام 46 و47 و48 لسنة 2026 . يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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